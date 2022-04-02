《霍爾》卡西法平底鍋神還原被搶光！魔法加持煎的荷包蛋特別好吃

實習記者施至真／綜合報導

橡子共和國全新台北一號店在新光三越A8開幕了，推出了多款萌趣廚房用品，還記得《霍爾的移動城堡》中蘇菲利用「火惡魔」卡西法的熊熊大火，煮出一頓豪華大早餐嗎？這回你也可以直接把卡西法端上餐桌，鍋內印製了可愛的卡西法及培根、荷包蛋等圖樣，就好像卡西法正在為你烹飪一樣，一上架就馬上被搶光。

▲卡西法平底鍋超熱門，一上架就售完。（圖／翻攝橡子共和國台灣，下同）

《霍爾的移動城堡》裡的「火惡魔」卡西法令粉絲印象深刻，因為與霍爾訂下契約，而住在城堡的壁爐中，成為移動的動力來源，平時只接受霍爾的命令，但也曾被蘇菲以半強迫的方式，在它身上煮出一頓令人難忘的豪華大早餐。這回橡子共和國就以此為發想，將動畫中蘇菲所用的平底鍋內，印製了可愛的卡西法及培根、荷包蛋等圖樣，就好像卡西法正在為你烹飪一樣，有強大的魔法加持，連煎荷包蛋都變得特別好吃。

隨著橡子共和國全新店面開幕，台灣官網也推出許多在日本上市後詢問度超高的《霍爾的移動城堡》周邊，如可愛的卡西法蠟燭燈、霍爾魔術色盤玻璃杯、馬魯克使用的湯匙及卡西法平底鍋等，十分精緻又神還原動畫中的細節，目前系列商品已經都售完，想入手只能等補貨了。

《神隱少女》中的無臉男也有許多粉絲熱愛，無臉男醬油瓶、無臉男醬油碟、飯勺都能讓餐桌變有趣，光是擺放在桌上就很可愛，另外台北一號店開幕也首賣「無臉男小夜燈」，只要將手輕輕靠近紅色燈籠就會散發光芒，讓粉絲們看了心動不已。

▲無臉男的周邊商品都十分可愛。（圖／翻攝橡子共和國）





▲宮崎駿迷不可錯過的感應式「神隱少女 無臉男提燈」。（圖／記者蔡玟君攝）

日本迪士尼也推出一款《青春養成記》的熊貓造型碗，以動畫中的紅色大熊貓為發想，設計出這款一套兩個的造型碗，底座紫色的大碗搭上熊貓小碗，除了當成日式湯碗的蓋子，也能當作普通飯碗使用，超呆萌的造型，只要一拿上餐桌，保證能夠馬上吸引小朋友的目光！

▲《青春養成記》的熊貓碗。（圖／翻攝shopdisney.disney.co.jp）