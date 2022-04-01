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黛妃御用攝影師過世　留性騷爭議遭時尚圈封殺

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▲▼ Patrick Demarchelier 。（圖／翻攝patrickdemarchelier IG）

▲黛妃生前御用的法籍攝影師派翠克德馬切里埃過世，享壽78歲。（圖／翻攝patrickdemarchelier IG）

記者陳雅韻／台北報導

被譽為「光影大師」的法國攝影師派翠克德馬切里埃（Patrick Demarchelier）傳出於昨日因癌症過世，享壽78歲，稍早家人也在他的官方IG證實這項消息，好萊塢女星凱特哈德遜（Kate Hudson）、超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）同聲哀悼。他生前是英國黛安娜王妃御用攝影師，也與LV（Louis Vuitton，路易威登）、Dior等一線精品大牌緊密合作，不過2018年捲入性騷疑雲，被時尚圈封殺斷了輝煌職涯。

▲▼ Patrick Demarchelier 。（圖／翻攝patrickdemarchelier IG）

▲黛安娜王妃自1989年起欽點派翠克德馬切里埃為她拍攝一系列美照。（圖／翻攝patrickdemarchelier IG）

▲▼ Patrick Demarchelier 。（圖／翻攝patrickdemarchelier IG）

▲黛安娜小露性感登上《Vanity Fair》封面也是由派翠克德馬切里埃掌鏡。（圖／翻攝patrickdemarchelier IG）

20歲邁上攝影之路的派翠克德馬切里埃，拍過無數明星、名模，並成為《VOGUE》等時尚雜誌封面與精品品牌廣告的指定攝影師。而讓他聲名大噪的名人客戶，非英國黛安娜王妃莫屬，1989年她欽點派翠克德馬切里埃為她拍照，讓他成為首位被英國皇室成員委託拍攝肖像的外籍攝影師，爾後黛妃登上《Bazzar》、《Vanity Fair》等雜誌封面都由他掌鏡，女星范冰冰也曾在他的鏡頭下躍上大陸版《VOGUE》封面。

▲▼ Patrick Demarchelier 。（圖／翻攝patrickdemarchelier IG）

▲派翠克德馬切里埃為大陸版《VOGUE》拍封面，當期主角是范冰冰。（圖／翻攝patrickdemarchelier IG）

▲▼ Patrick Demarchelier 。（圖／翻攝patrickdemarchelier IG）

▲▼ Patrick Demarchelier 。（圖／翻攝patrickdemarchelier IG）
▲派翠克德馬切里埃的作品深受精品品牌喜愛，曾拍攝Dior（上）、LV廣告。（圖／翻攝patrickdemarchelier IG）

但在2018年，派翠克德馬切里埃被前助理與模特兒指控，透過職權施壓要求發生性關係，他當時回應「胡扯」，否認一切性騷擾指控，不過此醜聞重創他的形象與聲譽，旋即遭時尚圈封殺，在他過世前都未有定論。

▲▼ Patrick Demarchelier 。（圖／翻攝patrickdemarchelier IG）

▲90年代美國超模辛蒂克勞馥在派翠克德馬切里埃鏡頭下留下完美倩影。（圖／翻攝patrickdemarchelier IG）

▲▼ Patrick Demarchelier 。（圖／翻攝patrickdemarchelier IG）
▲派翠克德馬切里埃2018年捲入性騷疑雲而被各大品牌封殺。（圖／翻攝patrickdemarchelier IG）
 

關鍵字：

黛安娜王妃, Patrick Demarchelier

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