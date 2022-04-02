「不用去成為更好的人，成為你喜歡的人」　12句自省語錄致自己

實習記者施至真／綜合報導

面對未知的未來，我們會感到徬徨，面對已逝的過往，我們會留有遺憾，然而這些徬徨與遺憾我們卻無力改變，我們只能提起勇氣，去接受未來的挑戰，並在過程中接納那個不完美的自己，畢竟「你才是自己的人生大事」，以下不朽《月亮是夜晚唯一的光芒》12句暖心金句，發人省思。

▲讓自己快樂最重要，畢竟你才是自己的人生大事。（圖／翻攝FB@SBS，下同）

＃自由不是為所欲為，而是擁有選擇，並有能力為自己的選擇付出代價。

＃虛無的東西很容易讓人沉醉，也很容易讓人心碎。

＃沒什麼是人生大事，你才是自己的人生大事。

＃未知才是未來最大的魅力。

＃快樂的反面不是悲傷，也不是疼痛，是麻木，是失去活力，是荒蕪。

＃有些陰霧中就成了影子的一部份，後來再多的清澈也都稀釋不了從前的淤泥。

＃你永遠不要忘記你是一個自由的人。

＃原來人和人之間，擁有不同的頻率，而一個人要多努力跨越，才能聽見另一個人內心的微聲。

＃知道自己失去了什麼才成為現在的自己，也要知道這些失去同時成就現在的自己。

＃就像你對某件事失望是因為你先對它有過很深的期望。

＃所以不用刻意找回哪個自己，我們都在無數個愛與不愛的路上，悄悄地編織出自己的樣子

＃不用去成為更好的人，成為你喜歡的人。不用去愛更好的人，去愛你喜歡的人。不用去尋找更好的事物，專注在你喜歡的事物。

▲《月亮是夜晚唯一的光芒》。（圖／翻攝博客來）