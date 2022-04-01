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亮・珠寶／香奈兒千萬項鍊竟是時計　珍珠戒指也藏時間的秘密

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▲▼珠寶錶 。（圖／公關照）

▲模特兒美背襯托香奈兒鐫刻18K Beige米色金雕刻香奈兒女士肖像的Mademoiselle Privé烏木屏風長項鍊錶。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

究竟是珠寶還是錶？香奈兒（CHANEL）於日內瓦鐘錶與奇蹟（Watches & Wonders）高級鐘錶展發表的Mademoiselle Privé系列新作，答案是兩者皆是，從香奈兒女士（Coco Chanel）私人寓所收藏的屏風、鳥籠裝飾品為靈感設計身價上千萬元的獨一無二項鍊，另有一款精巧的珍珠戒指，錶面就藏在金色珍珠之下。

▲▼珠寶錶 。（圖／公關照）

▲Mademoiselle Privé烏木屏風長項鍊錶一面是櫻花圖案的面盤，另一面為香奈兒女士肖像，14,523,000元。

受香奈兒女士寓所的中式烏木屏風啟發，雙面皆美的Mademoiselle Privé烏木屏風長項鍊錶，顯示時與分的面盤點綴珍珠母貝製成花朵圖案，並運用18K Beige米色金製成形狀和不平整表面質感的樹枝；轉到背面則是18K Beige米色金雕刻的香奈兒女士側面輪廓，耳環處點綴單顆美鑽展現其經典形象，末端垂墜縞瑪瑙流蘇，女人味十足。

▲▼珠寶錶 。（圖／公關照）

▲香奈兒Mademoiselle Privé Cage鳥籠長項鍊錶，15,975,000元

▲▼珠寶錶 。（圖／公關照）

▲香奈兒Mademoiselle Privé Cage鳥籠長項鍊錶顯示時間的面盤位於底部。

另一款香奈兒鳥籠造型Mademoiselle Privé長項鍊錶，源自香奈兒女士寓所的鳥籠擺飾，工藝挑戰是要讓整件作品看不見任何螺絲，也要讓珍珠雀鳥看起來寫實逼真，而鑲鑽面盤則設在鳥籠底部，把玩時也能看時間，鳥籠墜子可拆下單獨佩戴項鍊；此外，Mademoiselle Privé鈕扣戒指錶也暗藏驚喜，打開金色珍珠蓋子即顯露滿鑽面盤。

▲▼珠寶錶 。（圖／公關照）▲▼珠寶錶 。（圖／公關照）

▲限量5只的香奈兒Mademoiselle Privé鈕扣金色珍珠戒指錶，2,614,000元。

卡地亞（Cartier）則從1930年代為女星Gloria Swanson製作的一款天然水晶和鑽石手環獲得啟發，創作雙面設計的Cartier Libre系列珠寶錶，借助彈簧可靈活翻轉，正面是腕錶、背面是手環，獨特的三角形設計流露摩登氣息，連寶石鑲嵌也採用全新的三角形鑲嵌工藝，代表無需借助傳統珠粒即可讓美鑽鑲嵌於錶殼中，更凸顯幾何圖案之美，共有3款不同寶石配色。

▲▼珠寶錶 。（圖／公關照）

▲卡地亞Libre系列採雙面設計，透過彈簧設計可靈活翻轉，正面是腕錶而背面是手環。（圖／卡地亞提供，以下同）

▲▼珠寶錶 。（圖／公關照）

▲三角形設計的Libre珠寶錶，同時採用全新的三角形鑲嵌工藝讓鑽石完美鑲嵌於錶殼中。

 同為珠寶腕錶名家的伯爵（PIAGET），照例獻上閃到極致華麗的珠寶錶，為Limelight Gala系列增添錶框由沙弗萊石和鑽石的漸變色彩排列的孔雀石面盤萬錶，以及結合雪花鑲嵌工藝、花式切割美鑽的全鑽錶，耀眼奪目的設計既是時計，更是一只奢華手鐲。

▲▼珠寶錶 。（圖／公關照）

▲伯爵Limelight Gala系列頂級珠寶鑽石腕錶。（圖／伯爵提供）
 

關鍵字：

亮珠寶, Cartier, 卡的亞, CHANEL, 香奈兒, PIAGET, 伯爵

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