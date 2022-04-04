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聊天好困難？5個「萬用話題」絕對不冷場　一秒變身人氣王

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實習記者施至真／綜合報導

你知道聊天也是有公式的嗎？除了帶著好奇心傾聽、欣賞，還要學著自己開啟話題，才不會聊著聊著就冷場了，今天就用「5個萬用話題」，教你怎麼聊都話題不斷，除了吃貨必開的美食話題超好用，最後一項更是話題絕招，讓你一秒變身人氣王！

▲「5個萬用話題」教你社交不冷場。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

▲開啟萬用話題，變身社交人氣王。（圖／翻攝免費圖庫unsplash，下同）

＃吃貨必開美食話題

無論你身處美食之都還是美食沙漠，都一定有吃過讓你難忘到光是想起，就口水流不停的美食吧！不論是在地特色美食還是異國料理，都是一開頭就會聊不停的話題，說不定還會發現，你們喜歡的口味很相似，馬上就能約去吃飯、小酌兩杯了呢。

▲「5個萬用話題」教你社交不冷場。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

＃最夯影劇超好聊

不愛吃美食也沒關係，動動手指上網查詢近期超夯的影視作品總可以吧，雖然還是以自己的觀點出發，會讓人比較有興趣聊下去，但如果真的不知道該說什麼，電影、戲劇絕對是最不冷場的救援話題！

▲「5個萬用話題」教你社交不冷場。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

＃旅遊景點、旅行搞笑經驗談

想必沒有人會不喜歡到處去玩吧！除了詢問對方推薦的旅遊景點及看法，也可以將自己去旅行時，所發生的搞笑經驗分享給對方聽，如果他剛好也有類似的經驗，或是對旅遊話題感興趣，保證馬上就能搭起話題橋樑。

＃衣著穿搭，看出一個人的真實品味

想要快速了解一個人，除了聊天交談，還能藉由穿搭來觀察他的品味，因此，可以從讚美他的穿衣風格或服裝配飾下手，馬上就能勾起對方興趣，讓他滔滔不絕的分享穿搭技巧。

▲「5個萬用話題」教你社交不冷場。（圖／翻攝免費圖庫unsplash）

＃近期熱門時事

熱門時事絕對是最不用動腦的萬用話題第一名！只要避免談論到政治、宗教等敏感話題，就能快速帶入話題，而且不論流行時事、明星、網紅寵物，甚至到超夯心理測驗都能聊，只要懷著善意與人互動聊天，即使聊到窮途末路，也能藉由時事議題，再次開啟雙方的話匣子！

關鍵字：

聊天, 話題, 萬用話題, 人氣王, 社交高手

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