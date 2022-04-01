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婁峻碩驚曝要拍「全裸寫真」！積極健身強調不是「愚人節玩笑」

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記者王則絲／台北報導

嘻哈歌手婁峻碩今（1日）出席Dickies位於台北東區的工裝概念店「Energy Store」開幕活動，與今日主持人派翠克曝光一項驚人消息：「我們決定要發行『全裸寫真』！」且婁峻碩還強調不是因為愚人節才亂說，表示最近兩個人就是為此在積極健身：「不可能因為今天是愚人節，就毀掉我們所有努力吧！」

婁峻碩。（圖／記者王則絲攝）

▲婁峻碩現身Dickies新店鋪開幕活動，現場熱唱。（圖／記者王則絲攝）

工裝品牌Dickies正逢創立100週年，於台北東區全新開設工裝概念店「Energy Store」，開幕活動上邀請到婁峻碩現場演唱，周圍粉絲們都嗨翻了。婁峻碩身穿Dickies 100週年普普風襯衫與日版874工裝褲一身潮味現身，關於近況他大方透露除了在忙音樂創作外，大多時間都在拍戲，「會有新的戲劇作品，接下來會有個人音樂作品，CHING G SQUAD今年也會發專輯，五堅情也有演唱會。」

▲婁峻碩Dickies。（圖／翻攝自IG）

▲婁峻碩、派翠克公布將拍「全裸寫真」。（圖／翻攝自IG@shoumethemoneyxx）

不過接著婁峻碩與活動主持人派翠克曝光更驚人的消息：「我們決定要發行『全裸寫真』！」雖然今天是愚人節，但兩人依然講得煞有其事，非常用力地說服大家相信：「大家以為在開玩笑，你們到時候看就知道。我們真的有預計（全裸寫真）喔，連畫面都想好了。」婁峻碩更以兩人最近積極健身來作為佐證：「我們講得這麼認真，不可能因為今天是愚人節，就毀掉我們所有努力吧！」另外還透露派偉俊也會加入，搞笑表示：「寫真裡有混血兒看起來比較高級。」

▲婁峻碩Dickies。（圖／翻攝自IG）

▲婁峻碩私下最愛Dickies工裝褲，直接包色處理。（圖／翻攝自IG@shoumethemoneyxx）

話題拉回今日主場Dickies，婁峻碩可說是Dickies的大粉絲，尤其最愛工裝褲單品，「我各種顏色都有一件，酒紅色、藍色、卡其色⋯⋯日常很好搭。」對潮流穿搭很有一套的派翠克也很有心得，推薦大家如果第一次接觸Dickies的話，第一件入手的絕對是874工裝褲，「我覺得874就是懶人福音，因為它怎麼洗都不會皺，曬乾就是長這樣。」

▲Dickies energy store。（圖／記者王則絲攝）

▲Dickies energy store。（圖／記者王則絲攝）

▲Dickies 「Energy Store」4／2～4／17，凡消費即可享有工裝客製化服務。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

婁峻碩, 派翠克, Dickies, 全裸寫真

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