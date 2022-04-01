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只開一夜的「星巴克餐廳」將現身　想吃到需先做一件事

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▲星巴克一夜餐廳。（圖／業者提供）

▲星巴克推出限定「一夜餐廳」，在5／27開幕。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／台北報導

廣受消費者歡迎的星巴克，繼3月一波波生日慶優惠活動之後，4月起開始號召自家會員回娘家，除推出更多元的星星兌換品項之外，也針對「金星禮」制度做加強，祭出多個專屬體驗課程讓會員參與，5／27將限時開幕「一夜星巴克餐廳」，以台灣星巴克24年歷程做主題，推出7款主題餐點，僅開放28人報名，星粉們需成為金星會員才能報名參加。

疫情影響內需成為實體通路主軸，各家百貨賣場、品牌等都在努力深耕主顧客，在台有270萬名會員的星巴克，自去年起星巴克強化分眾行銷，將新星、綠星、金星會員權益再延伸，業者表示，總會元中金星會員共占20％，貢獻整體會員50%至70%的營收，他們是非常重要且忠誠的客群，今年也將針對該客群推出更多特別服務與體驗。

▲星巴克一夜餐廳。（圖／業者提供）

▲星巴克一夜餐廳。（圖／業者提供）▲星巴克一夜餐廳。（圖／業者提供）

其活動包括花藝設計體驗、寫字講座與藝文活動等，甚至還與善於解構食材詮釋出全新滋味的EMBERS餐廳合作，推出「一夜星巴克餐廳」，以星巴克的在台發展歷程，推出7款菜色，均搭配專屬星巴克概念飲品，就像是用美食體驗一場星巴克旅程，金星會員可用200點星，加上1,800元費用參加，自4／22起開放報名，限制名額28位。

▲星巴克一夜餐廳。（圖／業者提供）

▲星巴克一夜餐廳。（圖／業者提供）

此外，針對金星會員也從4／6起，推出專屬兌換禮，包括玫瑰金兩用湯匙叉、LAMY鋼珠筆與單杯輕巧隨行帶，讓消費者感受到一看就知是金星會員的尊榮感。

百貨也推出類「會員專屬」的概念，新光三越日前轉換會員點數為skm points，為日後更多元的會員經營佈局，母親節前哨初夏購物節檔期，針對會員推出多樣換點優惠，還有獨家商品專區，SOGO則忠孝館則針對自家強項美妝保養，推出8間頂級護膚沙龍空間，將以往買東西「送護膚療程」概念升級，體驗更高等級的做臉服務。

比漾廣場黑卡會員，除可享有獨家尊榮服務包括商品代購、餐廳訂位、影城代劃位、代換贈品、車位預留、全年免費停車，且每次到店都有店長或同等級幹部親自接待。

關鍵字：

星巴克, 會員, 金星

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