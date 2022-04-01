喝一輪！星巴克春假「全品項第二杯半價」　4間連鎖優惠最多買一送一

▲星巴克春假推全品項優惠。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

4／2起開啟連假模式！連鎖咖啡包括星巴克、85度C、丹堤與伯朗均在連假期間推出旗下優惠，星巴克一連三天祭出「全品項第二杯半價」優惠，85度C則針對旗下熱賣的大冰拿等特定選項，推出「第二杯25元特價」，而丹堤、伯朗則在特定日子推出買一送一好友分享。

星巴克從4／2至4／5，整整4天推出「春遊散步」優惠活動，消費者購買兩杯大杯相同容量、風味、冰熱飲料，可享第二杯半價優惠。單筆交易最高限購四杯，不適用於車道銷售、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。

85度C在4／3從上午9點到晚上10點，推出大杯冰拿鐵和大杯冰鮮奶茶第二杯特價25元，大杯冰拿鐵原價95元、大冰鮮奶茶原價60元，現省35元至70元不等，需購買同品項，線上訂餐外帶或外送無此優惠，現場帶走每人限購三組。

伯朗咖啡也在4／3於宜蘭、家福中壢門市祭出好友分享優惠，並在4／6開工當天加碼，於南京、科大、建國、中山一、中山二、松江、站前、公館、重慶、北投、長庚三、長庚四、桃園中山、華泰名品城、小巨蛋、宜蘭大學、承德、宜蘭、家福中壢等店都有買一送一。

另一連鎖咖啡店丹堤，則以慶祝兒童節為主軸，在4／4當天推出外帶全系列飲品，大杯以上買一送一優惠，只要民眾至店並出示優惠條碼畫面，即可享飲品買一送一，不限飲品品項，但須注意此優惠本優惠不適用於Dante丹堤概念店，包括捷運石牌店、汐止新台五店。