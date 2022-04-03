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奧斯塔羅12星座一周運勢0404-0410　獅子看緊荷包、天蠍感情步入穩定

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▲運勢（圖／奧斯提供）

20220404-0410奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：天蠍座事業運最旺！顯得更加的實際，不再像過去那樣的好高騖遠，而是懂得做好自己手邊的事情，讓自己的實力提升許多。

TOP2：獅子座愛情運最旺！雙方對於感情的共識度提高，也都願意為這段感情繼續付出自己，對於雙方的想法與觀念都認同不少。

TOP3：摩羯座金錢運最旺！正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友在下周有望開始獲得回報。

本周需注意星座

1.處女座事業運需要留意：粗心大意的狀況顯得更加嚴重，面對學事業要多提起些熱情，在面對工作時也要再細心一些，別讓下周的狀況抹煞了過去的努力。

2.金牛座愛情運需要留意：突如其來的感受勾起內心的回憶，面對過往的情感要學習放下，始終放在心裡不願踏過去，有時只會讓自己備感壓力而已。

3.雙魚座金錢運需要留意：正偏財運皆不是太理想，有失財的可能，例如明明應該是你的業績卻拱手讓人，導致錢財流失。

牡羊座

整體運勢★★★★
強而有力的行動將充斥在牡羊朋友的生活當中，而這樣高度的行動力也將渲染周遭的朋友，奧斯建議如果一直以來有事想做但始終未付諸行動的朋友，下周要多加把握。

愛情運勢★★★★
下周兩人的感情將進入更深的層次，對於彼此的認同感更高，且相當特別的是這樣的原因也有一部分是來自肉體關係。

事業運勢★★★★★
學事業方面，對於目前的工作環境有高度的認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰。

金錢運勢★★★★
偏財運相當良好，在投資或是理財方面，學習剛毅果斷點或許能為你進點小財。

金牛座

整體運勢★★
金牛朋友會感到些許的寂寞感，原因來自某一些問題需要獨自處理，但始終面臨瓶頸無法突破，卻也不願示弱尋求幫助。

愛情運勢★★
突如其來的感受勾起內心的回憶，面對過往的情感要學習放下，始終放在心裡不願踏過去，有時只會讓自己備感壓力而已。

事業運勢★★
對於現況感覺不甚滿意，會有些許職業倦怠的狀況出現，要適時的調適自己避免因此影響到工作。

金錢運勢★★
財運不佳，有花錢消災的暗示存在，需多加注意，也要留意過多的金錢支出。

雙子座

整體運勢★★★★
平衡安穩的元素將充斥在雙子朋友下周生活裡頭，過往的努力在下周也開始逐漸獲得回報，對於現況也感到滿意許多。

愛情運勢★★★★
雙方對於彼此的認同度提高，逐漸認定雙方是未來生活的伴侶，另外奧斯建議下周要多留意另一半的需求，另一半將會挺需要你的。

事業運勢★★★★★
學事業方面，對於現況感到知足，較安於現況的發展，值得提醒若是自有事業的朋友，下周營運狀況還算不錯，也讓你感到滿意許多。

金錢運勢★★★
正財運優於偏財運，若習慣小賭怡情的朋友下周要多加注意，可別太過投入而影響自己的經濟狀況。

巨蟹座

整體運勢★★★★
巨蟹朋友對於目前的現況感到知足，不再像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活。

愛情運勢★★★★
雙方沉溺在目前的感情相處當中，也不願意打破這樣的感覺，但奧斯提醒也因為如此，要是習慣了也就停下向前的腳步了。

事業運勢★★★
學事業方面，算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★
正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的。

獅子座

整體運勢★★★★
對於成功的渴望增強許多，讓獅子朋友下周行動力提高，且對於目前的現況感到滿足，手邊的事情都在掌握之中，這些都讓你感到安心。

愛情運勢★★★★
雙方對於感情的共識度提高，也都願意為這段感情繼續付出自己，對於雙方的想法與觀念都認同不少。另外不管單身或有伴的朋友，奧斯建議下周周末可以的話安排個簡單小旅行，將會有意想不到的事情發生。

事業運勢★★★★
學事業方面，渴望有新目標出現，好讓你能夠有向前衝刺的機會，因此奧斯建議下周在工作上要適時的休息，可別讓自己累過頭。

金錢運勢★★
要小心有散財的可能性，下周凡事保守一點，努力看緊自己的荷包，千萬不要有任何貪小便宜的念頭。

處女座

整體運勢★★★
處女朋友則顯得粗心許多，許多事情思考不夠周詳就付諸行動，導致之後會有問題爆發的隱憂，奧斯建議下周的狀況及決定，要再多花點時間思考。

愛情運勢★★
雙方面對情感顯得不太用心，有稍稍漫不經心的感覺出現，奧斯建議下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半。

事業運勢★★
粗心大意的狀況顯得更加嚴重，面對學事業要多提起些熱情，奧斯提醒下周面對工作時也要再細心一些，別讓下周的狀況抹煞了過去的努力。

金錢運勢★★★
正偏財運都不理想，存在著破財的機會，奧斯建議下周著重如何守財會是一大重點。

天秤座

整體運勢★★★
天秤朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況呈現停擺。

愛情運勢★★★
雙方情感在下周呈現停滯，原因來自於雙方對於這樣的一段感情進入沉思的狀況，並非分手，而是考量一下兩人未來的方向與目標。

事業運勢★★★
學事業方面，將會有打混摸魚的狀況產生，有可能是手上工作面臨了瓶頸，讓你稍稍的逃離現實，除了想想自己的下一步之外也順便讓自己喘息一下。

金錢運勢★★
偏財運較不理想，除了固定收入或薪水之外，較不會有其他金錢入荷的可能，因此下周多避免投資方面的動作會比較好。

天蠍座

整體運勢★★★★
天蠍朋友則顯得低調許多，但這樣的低調多是嘗試藏住自己的鋒芒，因下周毅力提高許多，在面對事情時更有自我的想法，對自己也有相當大的信心。

愛情運勢★★★★
穩定發展的感情也讓自己下周變得更加體貼彼此，雖少了點美麗的花火，但卻是步入穩定感情的前兆。

事業運勢★★★★★
學事業方面顯得更加的實際，不再像過去那樣的好高騖遠，而是懂得做好自己手邊的事情，讓自己的實力提升許多。

金錢運勢★★★★
偏財運良好，但卻是需要透過努力而得，因此多偏向是突如其來的case讓自己多增加點收入的感覺。

射手座

整體運勢★★★★★
射手朋友若目前有遇瓶頸或對環境感到不滿意的，下周都有突破現況的機會，將轉入心靈思考的層面，對於事情都會審慎考慮過。

愛情運勢★★★★
雙方關係在下周能夠更近一步的發展，也是個適合溝通的一周，如果一直有問題想和另一半溝通的可嘗試拿出來討論，或許會有不錯的結果。

事業運勢★★★
學事業方面，將會是個非常順利的一周，長久的努力可望被上司及主管看見，以致對你在工作上的好感提升。另外有升遷機會的朋友，說不定會有好消息到來。

金錢運勢★★★★
正財運佳，工作上的服務態度和專業精神讓客戶對你十分滿意，或許能為你介紹更多的生意。

摩羯座

整體運勢★★★★
摩羯朋友要好好把握，過去辛苦付出與勞累都在下周逐漸獲得回報，許多的辛苦也會告下一個段落，這樣難得的安穩可是嚮往已久的。

愛情運勢★★★★
雙方對於感情的努力與付出都開始收穫了，所以在感情中也顯得成熟許多，感情的發展方向也都在兩人的預期之中，將會是還不錯的一周。

事業運勢★★★★★
學事業方面顯得順利許多，若是過去對於工作上有努力付出的朋友，下周也有望開始獲得回報。

金錢運勢★★★★★
正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友在下周有望開始獲得回報。

水瓶座

整體運勢★★★
水瓶朋友面對許多事情開始都沒有耐性，而這樣的狀況也導致情緒起伏較大，奧斯提醒下周要多發揮自己思考周詳的優點。

愛情運勢★★
彼此的信任度降低，也因為如此安全感也降低了，奧斯建議你在感情方面的態度要再成熟一些，面對問題及狀況要有耐性的溝通與解決。

事業運勢★★
耐性程度降低尤其在學事業方面更明顯，而這樣的狀況也導致許多阻礙的產生，讓你怠惰停頓了起來，奧斯建議下周要再積極一些。

金錢運勢★★
正偏財運皆不太理想，要避免衝動的支出，花錢之前要再多想一下。

雙魚座

整體運勢★★
雙魚朋友的信心開始動搖，面對過往向來有信心的事情開始不再那麼堅定，也不像過去那麼有把握，做事也不再那麼踏實。

愛情運勢★★★
面對另一半要多點耐心，情緒的起伏尤在親近的人上表現更加明顯，另外下周不安定感的增加容易與另一半多了點爭執。

事業運勢★★★
學事業的起伏也顯得明顯，一部分是對於手邊事情的信心不足導致，另一部分則是因為下周你的脾氣剛硬了些，也讓你和同事間相處多了點不適感。

金錢運勢★★
正偏財運皆不是太理想，有失財的可能，例如明明應該是你的業績卻拱手讓人，導致錢財流失。

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關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 星座

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