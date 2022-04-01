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孫藝真穿「災難花花衣」失算飄土味　最新畫報「全靠臉在撐」

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記者王則絲／台北報導

韓星孫藝真與玄彬於3月31日正式完成結婚典禮，幸福氛圍擴及全球，成為近期娛樂圈最大焦點。事業正在巔峰的孫藝真，身上擒有眾多代言工作，近日替代言服飾品牌CROCODILE LADIES拍攝之春夏形象釋出，她一連穿上印花襯衫、花花外套等單品，只見服裝略顯老氣與土味，讓孫藝真可說是「全靠臉在撐」。

▲孫藝珍。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝真最新服飾品牌代言畫報釋出。（圖／翻攝自IG@crocodileladies_kr）

孫藝真最新主演韓劇《三十九》正好於婚禮當天完結，無論是結婚典禮還是戲劇都引起廣大關注，近期整個霸佔熱搜榜，展現與玄彬小倆口超高的人氣。

不只是國際精品VALENTINO的全球代言人，孫藝真身上還有韓國婚紗品牌BRIDE AND YOU以及各種品牌的代言，而接著玄彬代言服飾品牌CROCODILE MEN之後，孫藝真也跟上接下了CROCODILE LADIES的合作，近日品牌最新春夏形象出爐，由孫藝真示範一系列春日氣息的造型，包括熱帶叢林風的印花襯衫、繽紛童趣的花朵圖案外套，或是條紋T恤與牛仔褲的休閒搭配。

▲孫藝珍。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝珍。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝真示範印花圖案單品。（圖／翻攝自IG@crocodileladies_kr）

只不過這些造型都略顯不合流行趨勢，稍嫌老氣，對一般人來說甚至可能會是災難單品，但是孫藝真依然是穩穩的駕馭，憑藉顏值帶出獨特氣質，可說是「全靠臉在撐」，所幸最後還是有數套淑女風格的服裝，像是桃粉色的連衣裙，襯得肌膚更加白皙，端莊高級的碎花洋裝則洋溢青春少女氣息，成功扳回一城。

▲孫藝珍。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝珍。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝真靠臉駕馭災難單品。（圖／翻攝自IG@crocodileladies_kr）

▲孫藝珍。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝珍。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝珍。（圖／翻攝自IG）

▲孫藝真示範淑女風格造型，成功扳回一城。（圖／翻攝自IG@crocodileladies_kr）

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關鍵字：

孫藝珍, 孫藝真, 代言

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