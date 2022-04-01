謝欣穎期待求婚鑽戒驚喜　想學陳庭妮IG發喜訊

▲謝欣穎難得以公主風裝扮出席珠寶活動。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

日本婚戒品牌I-PRIMO板橋大遠百店經過重新裝潢，今正式開幕，邀請女星謝欣穎站台宣傳，她身穿白色禮服搭配品牌鑽石冠冕與鑽石婚戒，展現公主風的新娘造型，是否觸動結婚念頭？她招認與演員男友王柏傑一直朝結婚目標邁進，但目前尚未被求婚，一切順其自然，兩人沒有設定時間表，她表示若好事發生，不排除會學許瑋甯、陳庭妮一樣在IG曬婚戒公布好消息。

▲謝欣穎戴上I-PRIMO鑽石冠冕與鑽戒亮相。（圖／I-PRIMO提供，以下同）



談及理想的求婚鑽戒與結婚對戒，謝欣穎說：「求婚鑽戒是對方的心意我都接受，希望是對方給我驚喜，因為一起選有點尷尬。」而結婚對戒她想自己設計，因為要天天佩戴，因此戴起來舒適是首要考量，還想加入刻字、鑽石等元素。她透露男友王柏傑比她浪漫一些，尤其會下廚、做家事更有魅力了，言談間都漾著幸福小女人的笑容。

▲I-PRIMO Pollux訂婚鑽戒，價格依鑽石等級而異。





▲I-PRIMO以北極星為設計靈感的Polaris求婚鑽戒（右）可與鑽石線戒一起佩戴。

今謝欣穎所戴的I-PRIMO戒指為Pollux訂婚鑽戒，發想自雙子星座，以S流線型細戒圈搭配單鑽，同樣來自星宿的Polaris Noble鑽戒源自北極星，款款細緻優雅；而結婚對戒除了基本款的白金戒，品牌更加入色彩變化，推出獨有的淺棕金搭鉑金Nocturnal戒指、巧妙將鉑金與18K金融為一體的初空婚戒系列時雨對戒，雙色設計吸引時尚新人。

▲I-PRIMO初空婚戒系列新款霓Niji對戒，各有鉑金、18K玫瑰金或鑲嵌鑽石款式。

▲I-PRIMO初空婚戒系列時雨Shigure鉑金結合18K金對戒。

成立近30年、已為全球50萬對新人提供專業婚戒諮詢服務的日本婚戒品牌GINZA DIAMOND SHIRAISHI銀座白石，也提供豐富的求婚戒與成對婚戒款式供新人挑選，無論喜愛極簡或華美風格均可尋得心儀款式，近期設計款主打如新娘花冠的Timeless Love套戒、星空啟發的Starry套戒、羽毛意象的Plumage Cherish以及代表永恆宇宙的Eternal Love對戒，讓人一眼就看見意義非凡的愛情信物。

▲GINZA DIAMOND SHIRAISHI 銀座白石Eternal flow對戒。（圖／銀座白石提供，以下同）





▲GINZA DIAMOND SHIRAISHI 銀座白石Plumage Cherish套戒。



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