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哈佛醫學院教「抗痘飲食」4建議！皮膚科醫師：喝豆漿也有用

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▲▼ 哈佛醫學院抗痘飲食建議。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

▲。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

許多人就算過了青春期，粉刺痘痘困擾依舊在，就算認真做好清潔保養，痘痘還是冒不停，到底該怎麼改善？知名皮膚科醫師廖苑利近日就分享了哈佛醫學院的「抗痘飲食建議」，表示吃對食物對抗痘來說也很重要！像是多吃以下4種食物可以減少肌膚發炎、調節油脂分泌，幫助調節痘痘肌體質，改善粉刺、痘痘情況，愛長痘的人快記好。

▲▼ 哈佛醫學院抗痘飲食建議。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

1.多吃含鋅食物

鋅可以幫助控制油脂分泌、疏通毛孔，也能抑制發炎反應，平時可多吃像是瘦肉、牡蠣、貝類、蛋黃和腰果、南瓜籽堅果類等富含鋅的食物，或是可是適當補充葡萄糖酸鋅。

▲▼ 哈佛醫學院抗痘飲食建議。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

2.多吃新鮮蔬果

新鮮蔬菜水果含有豐富天然抗氧化劑、維生素，像是富含維生素A的番茄、胡蘿蔔、南瓜、地瓜等橘黃色蔬果和菠菜、空心菜等綠色蔬菜；或是藍莓、草莓、蔓越莓、桑葚等莓果類，富含花青素、類黃酮等強大抗氧化成分。

▲▼ 哈佛醫學院抗痘飲食建議。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

3.多吃油性魚

像是鮭魚、鮪魚、鯖魚、沙丁魚等油性魚，富含Omega-3不飽和脂肪酸，含Omega-3脂肪酸有抗炎、調節內分泌的作用，有助於改善痘痘、降低肌膚發炎反應。

▲▼ 哈佛醫學院抗痘飲食建議。（圖／翻攝unsplash,pexels,IG）

4.多喝豆漿

廖醫師也建議平時可多喝豆漿，豆漿含有大豆異黃酮，可雙向調節激素，幫助會促使肌膚出油、長痘的雄激素下降，並使雌激素上升，多喝能幫助讓肌膚慢慢變好。尤其推薦生理期容易長痘痘的人可以多喝，生理痘就是因為月經來時雄激素突然升高，導致肌膚出油爆痘。

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關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 青春痘, 痤瘡, 粉刺, 改善, 預防, 抗痘, 飲食, 食物, 皮膚科醫師, 醫生, 廖苑利

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