初魚鐵板燒首進新北　落腳宏匯廣場6月開幕

▲新餐飲進駐宏匯廣場，包括近年熱門的初魚餐廳。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

近幾年熱門的日式料亭「初魚」，將於6月正式進駐宏匯！從近期新莊宏匯曝光的改裝照片中，似乎業者將從美食來「大進補」，除了初魚之外，還有黑毛屋、乾杯等熱門餐廳也將紛紛進駐，預計7月就會正式開幕。

新莊副都心近期美食話題不斷，從原來辦公大樓宏匯iTower 39樓的旭集，「升級」成新北首間饗饗之後，離5分鐘距離的宏匯廣場，目前也在積極進行改裝，準備迎接3家熱門餐廳，從外觀確定是「初魚鮨／初魚鐵板燒」雙品牌將進駐1樓，而7樓則有同集團的「乾杯」、「黑毛屋」，準備為百貨美食類別來個大進補。

▲初魚料亭。（圖／翻攝官網）

▲黑毛屋日本經典鍋物「涮涮鍋」。（圖／乾杯提供）

對此宏匯廣場證實初魚等3家餐聽進駐消息，並表示初魚預計將在6月上旬開幕，乾杯與黑毛屋則在7月下旬對外見客。而針對許多消費者反應從地下停車場到賣場的電梯「超難等」的問題，也在宏匯廣場董事長許崑泰指示下，從B7樓打開樓地板增設手扶梯，預計暑假前就可從停車場直通到1樓。

▲宏匯廣場目前在進行地下室聯通至1樓賣場的手扶梯工程。（圖／業者提供）

環球購物中心近期也將引進近10多個餐飲新櫃，包括大河屋、咖哩樹、Mo-Mo-Paradise壽喜燒・鍋物專賣店、金茂宜咖啡、龜記茗品等，包括新北中和4樓新增兩個主題餐廳「大河屋」、「Mo-Mo-Paradise壽喜燒・鍋物專賣店」；板橋車站4月有金色三麥全新日式咖哩品牌「咖哩樹」新北首店、古早味手搖飲「龜記茗品」登場。