BMW X5嬰幼兒推車9800元→4380元　還原度超高、還能自我操控必敗

文／C編

每個孩子都有操控車車的慾望，真的車子不能開，那就買一台他們專屬的小車吧！「Her森森」推出「i-Smart BMW X5 Push Car 嬰幼兒手推車」，原價9800元、特價4380元，還原程度高達99%，簡直就是縮小版的BMW X5，嬰幼兒坐上去超可愛，還能滿足他們的夢想。

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▲i-Smart BMW X5 Push Car 嬰幼兒手推車」，原價9800元、特價4380元，點我購買。



以BMW X5為原型的造型推車，不僅是SUV的外型讓人很驚艷，裡面更是藏有許多細節跟巧思，在側門設計比兒童電動車更高，行車更安穩，獨家的雙控技術，家長在操作控制桿時，方向盤會同步轉向，也可以切換遊玩模式，讓小朋友自由駕駛方向盤。

這款造型推車還設有「安心天窗」，翻開遮陽棚上的天窗，可以隨時確認孩童狀況，可以拆卸式的遮陽棚，防紫外線也可以達到保護效果，另外加裝頭枕，柔軟的皮椅設計，並且採用嬰兒推車的三點式安全帶，讓孩子乘坐也舒適安心。

在組裝上也相當簡單，輪胎一秒拆卸，好攜帶、好收拾，頂棚也是可以快速收納，在輪胎部分更是搭載TPR材質輪胎，安靜平穩，高彈性、高強度、高回彈性，能夠讓行車更加平穩安全，還有趣味模擬音效，讓孩子在行車的過程中充滿樂趣。

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▲i-Smart BMW X5 Push Car 嬰幼兒手推車」，原價9800元、特價4380元，點我購買。



「Her森森」推出「i-Smart BMW X5 Push Car 嬰幼兒手推車」，原價9800元、特價4380元，不僅還原程度高，更是在細節有顧慮到孩子的安全，趁著孩子還小的時候就可以搶先買起來，長大之後就可以乘坐出去玩，絕對是最亮眼的焦點。