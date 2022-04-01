頭髮掉個不停？很可能是妳天天洗頭、不戴帽子惹禍

記者李薇／台北報導 圖／rachel_mypark、jennierubyjane、sooyaaa__ IG

頭髮是個人形象的重要標準之一，擁有茂盛、蓬鬆的髮絲，是很多女生追求的目標，但常常有這樣的狀況，就是自己很維護自己的髮絲，卻還是掉個不停、問題沒有改善，這很有可能就是落入了養護髮的誤區當中，以下盤點3個重要的養護髮關鍵，你中了幾個？

＃天天洗頭

天天洗頭雖然可以改善頭皮油脂分泌旺盛的狀況，但也有可能損傷我們的頭皮屏障、傷害髮絲的毛麟片，出現乾枯、掉髮等狀況，一般來說，男性出油旺盛，每1到2天洗一次頭就可以，女性則是1到3天洗一次頭髮，都是比較正常的頻率，如果每天洗兩次這種，清潔力度就有點過大了。

＃用毛巾搓頭髮

很多人洗完頭之後，都會用毛巾搓乾髮絲，但這樣很容易造成頭髮打結、毛麟片受損，力道過大很可能會讓頭髮折斷的狀況出現，最好的方法就是用毛巾包住頭皮跟頭髮，用輕柔按壓、輕拍的方式，把頭髮拍乾即可。

＃長期曝曬

其實頭皮跟臉部肌膚都是同一張皮，但很多人都只想到臉部需要防曬，常常讓頭皮曝曬在陽光下、雨水中，但其實長時間下來都會造成頭皮的老化，導致斷髮、乾枯的狀況出現，建議可以撐傘或是戴帽子出門，做到有效的防曬，加強頭皮的防護。