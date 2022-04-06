Krystal「激短熱褲」大腿全看光　新造型一套比一套更火辣！

記者王則絲／台北報導

韓女星Krystal（鄭秀晶）近日登上韓版《ELLE》D Edition封面，換上多套吸睛造型拍攝大片，從高冷斜肩上衣到露腰中空裝全都輕鬆駕馭⋯⋯還穿著平口禮服小露胸前陰影，Krystal甚至嘗試挑戰貼身的「激短熱褲」，整雙大腿全看光，一套比一套更性感火辣。

Krystal近日新劇《瘋狂愛上你》（Crazy Love）正夯，在戲劇領域上又添一亮眼作品，乘著人氣上升，Krystal獲邀擔任韓版《ELLE》D Edition封面人物，憑藉著「冰山美人」的超強駕馭力，演繹多套飽和色系的服裝造型，包括水藍色、桃粉色、鵝黃色、森林綠色⋯⋯通通駕馭得游刃有餘。

本次拍攝的時尚大片，藉由超多套的造型來展現多變樣貌，其中Krystal先是以斜肩駝色上衣出鏡封面，率性的丹寧褲裝搭配造型呈現她最擅長的高冷態度，接著身上顏色變得繽紛，接連換上桃粉色、鵝黃色的平口洋裝，不只露出肩頸鎖骨，還難得小露胸前陰影。

此外，一套水藍色套裝裡，Krystal更是不經意洩出腹肌曲線，最後還有一套不能忽視吸睛的造型，Krystal穿著氣質黑色上衣下，竟是以黃色滾邊的激短小熱褲來搭配，貼身剪裁讓纖細身形、整雙大腿都展露無遺，一套比一套更性感！且Krystal於本組畫報中也一併示範了多款CHARLES & KEITH鞋包，不愧是稱職的全球代言人。

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