fb ig video ETtoday search mobile

最在意的「擇偶條件」！交友軟體用戶票選Top 5　網笑：第一太真實

>

▲▼ 交友軟體用戶票選擇偶條件Top 5 。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@sbsdrama.official

隨著網路、通訊的發達，縮短了人與人之間的「距離」，越來越多人開始使用交友軟體來認識異性、結交新朋友，甚至找到真命天子／天女，但想順利脫單並不是多認識一點人就可以，每個人都有自己的「擇偶標準」，或許你很在意的事對別人來說並不重要。交友軟體Omi就統計了其使用者票選的擇偶條件前5名，來看看你在意的有幾項上榜？

▲▼ 交友軟體用戶票選擇偶條件Top 5 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 5：年齡

有用過交友軟體的人應該也都有經驗，在尋找有興趣的對象時，許多人第一眼除了觀看對方照片是否合自己心意時，還會留意對方的年齡，再決定是否有下一步接觸。

▲▼ 交友軟體用戶票選擇偶條件Top 5 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 4：幽默好聊天

在日常的人際關係中，幽默風趣的人大多很受歡迎，讓人想靠近，更何況是在交友軟體上，彼此還不相熟、素未謀面時，會不會聊天、能不能延續話題就變得更重要。談話幽默的人不僅容易消彌彼此間的陌生感和距離感，還能引起對方興趣，更願意繼續發展下去。

▲▼ 交友軟體用戶票選擇偶條件Top 5 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：是否有共同興趣

兩個陌生人剛開始聊天時，沒找到合適的話題就容易形成句點局面，但若是兩人有共同興趣嗜好，不僅聊天時更容易找到能一直聊下去的話題，快速拉近彼此距離，之後約會也容易找到彼此都有興趣的活動，相處起來也更輕鬆。

▲▼ 交友軟體用戶票選擇偶條件Top 5 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：體貼友善

雖然有些人就是喜歡征服高冷型男、美女，但其實大多數人找另一半還是比較喜歡找善解人意、懂得體貼包容的人，這類型人比較親和友善，相處起來比較讓人感到放鬆自在。

▲▼ 交友軟體用戶票選擇偶條件Top 5 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：外型

在還沒談話交流前，外型是一個人最先被看到的部分，尤其在第一時間無法直接接觸的交友軟體上，個人照片所呈現出來的外貌、氣質和打扮風格，就成了讓人判斷是否要繼續接觸的關鍵原因。也不是說一定要是帥哥美女或是穿得多厲害，但至少讓自己的外表看起來乾淨整潔，不要邋遢不修邊幅，偶爾化個淡妝、穿得好看一點，也能讓對方感到被重視。

►威爾史密斯護妻揮拳！國師揭：天秤座不好惹　「1地雷」不能踩

►翻舊帳是大忌 ！情侶吵架掌握「5原則」，越吵感情越好

關鍵字：

兩性, 感情, 愛情, 戀愛, 談戀愛, 交友軟體, 擇偶, 擇偶條件

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

比168更簡單的「53535」瘦身法！　女生實測半年狂瘦15公斤

比168更簡單的「53535」瘦身法！　女生實測半年狂瘦15公斤

6句安慰話語比「你還好嗎？」更暖心　靜靜待著就是最好的幫助

6句安慰話語比「你還好嗎？」更暖心　靜靜待著就是最好的幫助

《霍爾》卡西法平底鍋神還原被搶光！魔法加持煎的荷包蛋特別好吃

《霍爾》卡西法平底鍋神還原被搶光！魔法加持煎的荷包蛋特別好吃

第一眼看出什麼字？　靠直覺「腦補」測出隱藏真實性格 存錢好難！5個「讓你多花錢」的心理學陷阱全破解 測試你的心智年齡是幾歲！4款酒杯憑直覺選出最喜歡的款 別讓「小事」毀了好印象　3個儀容小細節「男生最有感」 營養師曝「吃早餐減重5原則」，400種組合讓你天天吃不一樣 象印保溫杯激殺3.5折！1mm超薄瓶身好輕盈　安全鎖放包包也不漏 必搶！NB聯手台灣設計師「超燒厚底鞋」、FILA奶霜色可愛破表

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面