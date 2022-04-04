最在意的「擇偶條件」！交友軟體用戶票選Top 5　網笑：第一太真實

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@sbsdrama.official

隨著網路、通訊的發達，縮短了人與人之間的「距離」，越來越多人開始使用交友軟體來認識異性、結交新朋友，甚至找到真命天子／天女，但想順利脫單並不是多認識一點人就可以，每個人都有自己的「擇偶標準」，或許你很在意的事對別人來說並不重要。交友軟體Omi就統計了其使用者票選的擇偶條件前5名，來看看你在意的有幾項上榜？

Top 5：年齡



有用過交友軟體的人應該也都有經驗，在尋找有興趣的對象時，許多人第一眼除了觀看對方照片是否合自己心意時，還會留意對方的年齡，再決定是否有下一步接觸。

Top 4：幽默好聊天



在日常的人際關係中，幽默風趣的人大多很受歡迎，讓人想靠近，更何況是在交友軟體上，彼此還不相熟、素未謀面時，會不會聊天、能不能延續話題就變得更重要。談話幽默的人不僅容易消彌彼此間的陌生感和距離感，還能引起對方興趣，更願意繼續發展下去。

Top 3：是否有共同興趣



兩個陌生人剛開始聊天時，沒找到合適的話題就容易形成句點局面，但若是兩人有共同興趣嗜好，不僅聊天時更容易找到能一直聊下去的話題，快速拉近彼此距離，之後約會也容易找到彼此都有興趣的活動，相處起來也更輕鬆。

Top 2：體貼友善



雖然有些人就是喜歡征服高冷型男、美女，但其實大多數人找另一半還是比較喜歡找善解人意、懂得體貼包容的人，這類型人比較親和友善，相處起來比較讓人感到放鬆自在。

Top 1：外型



在還沒談話交流前，外型是一個人最先被看到的部分，尤其在第一時間無法直接接觸的交友軟體上，個人照片所呈現出來的外貌、氣質和打扮風格，就成了讓人判斷是否要繼續接觸的關鍵原因。也不是說一定要是帥哥美女或是穿得多厲害，但至少讓自己的外表看起來乾淨整潔，不要邋遢不修邊幅，偶爾化個淡妝、穿得好看一點，也能讓對方感到被重視。

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