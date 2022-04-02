宋慧喬放送香肩襯氣質珠寶　迪麗熱巴辣度加倍秀千萬珍珠串鍊

▲宋慧喬大秀香肩，佩戴CHAUMET Joséphine Aigrette系列珍珠鑽石珠寶。（圖／CHAUMET提供）



記者陳雅韻／台北報導

鑽石與珍珠的組合是不少女性的最愛，法國珠寶牌CHAUMET以品牌繆斯約瑟芬皇后為靈感設計的Joséphine Aigrette系列，推出小巧的珍珠鑽石耳環、項鍊與戒指，品牌形象大使宋慧喬頂著俏麗短髮、身穿黑色平口裝大秀香肩，配上此系列新珠寶，迷倒一票粉絲。

▲CHAUMET Joséphine Aigrette鑲嵌Akoya珍珠鑽石耳環（左）93,500元，戒指225,000元。

CHAUMET Joséphine Aigrette系列新品雖然不若其他設計華麗，但款款都是日常好搭配的設計，略呈V字鑲鑽線條搭配單珠耳環不到10萬元便能擁有，而戒指有兩種款式，一個是簡潔的V字搭單珠，另一款是兩端分別點綴珍珠的開口式戒指，宋慧喬一次戴上2個戒指，並放送香肩，展露迷人鎖骨線條襯托項鍊。

▲迪麗熱巴穿心形細肩帶禮服，搭配MIKIMOTO頂級珠寶系列多層次珍珠鑽石項鍊。（圖／翻攝MIKIMOTO IG）

大陸女星迪麗熱巴亦是珍珠穿搭好手，身為MIKIMOTO全球代言人，她演繹頂級珠寶系列多層次串珠項鍊，特別選穿露事業線的心形領細肩帶黑洋裝，沒料到一轉身美背全都露，又搭上另一條身價1200萬元的珍珠鑽石項鍊，正反都有看頭，展現女神氣勢。

▲迪麗熱巴露美背，襯托約12,000,000元的MIKIMOTO珍珠鑽石項鍊。（圖／翻攝MIKIMOTO IG）

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