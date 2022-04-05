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說・流行／Jennie「性感小黑洋」來頭不小　60年品牌Courrèges要認識

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記者王則絲／台北報導

日前BLACKPINK成員Jennie於IG上貼出一組最新穿搭照，身上的黑色小短裙十足展現又甜又辣的純欲風，粉絲們都在敲碗這裙子是在哪買的，原來它是來自法國品牌Courrèges，且Jennie早已不是第一次在私服中使用Courrèges的單品，國際上亦有非常多大咖明星是Courrèges的粉絲，今天就一起來認識。

▲Courrèges 。（圖／翻攝自IG）

▲Courrèges 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie私服穿著Courrèges的洋裝以及手袋。（圖／翻攝自IG）

▲Courrèges 。（圖／翻攝自IG）

▲歌手Ariana Grande穿著Courrèges的服裝。（圖／翻攝自IG）

Courrèges以濃厚的太空主義著名，由未來派設計師 André Courrèges先生與妻子Coqueline Courrèges一起在 1961 年創立，品牌LOGO正是呈現「AC」的縮寫，線條強烈的迷你裙，女生穿著的長褲裝，在當時都是引起騷動的大膽與前衛設計。

Courrèges品牌可說與BALENCIAGA頗有淵源，André Courrèges曾擔任過Cristóbal Balenciaga 的學徒，草創初期也受到BALENCIAGA的資金援助，而Courrèges現任創意總監Nicolas Di Felice，則是前BALENCIAGA創意總監、現任LOUIS VUITTON創意總監Nicolas Ghesquière的徒弟。

▲Courrèges 。（圖／翻攝自IG）

▲Courrèges現任創意總監Nicolas Di Felice。（圖／翻攝自Courrèges）

接掌Courrèges後，Nicolas Di Felice試圖讓00後的年輕人們也能接收到當時Courrèges在60年代形成風靡的那份「酷」感，讓品牌創立經過了60年後，依然是走在超前端的未來腳步上。Nicolas Di Felice在今年秋冬探索品牌歷史，向1973年時，André Courrèges將高端製衣帶到街頭走秀的舉動致敬。

▲Courrèges 。（圖／翻攝自IG）

▲Courrèges 2022秋冬系列。（圖／翻攝自Courrèges）

Courrèges本季充滿了不可忽視的性感，來自Nicolas Di Felice擅長的幾何構圖美學，極簡主義下透過意想不到的剪裁方式，溢出難以在其他品牌上看到的前衛氛圍，他說：「我對簡單的圖案著迷，從幾何形狀開始。」Nicolas Di Felice還說道，Courrèges 2022秋冬是品牌60太空時代與他的派對美學相遇之際，是從過去數個系列中汲取靈感，以加入他的幾何改造而成，貼身曲線、挖洞與交纏⋯⋯性感的設計讓女星們趨之若鶩。

▲Courrèges 。（圖／翻攝自IG）

▲Courrèges 。（圖／翻攝自IG）

▲Courrèges 2022秋冬系列。（圖／翻攝自Courrèges）

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關鍵字：

說流行, Courrèges, Jennie

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