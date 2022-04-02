營養師傳授正確辨別「火鍋肉片」，做好「一動作」避免腸胃不適

▲坊間部分火鍋肉片，可能是加工肉品。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

氣溫驟降，正是吃鍋的好季節，但是你留意過桌上的火鍋肉片嗎？我們會注意坊間牛排是否為重組肉，其實火鍋肉片也大有文章，營養師高敏敏分享，坊間不少偽霜降、假雪花，肉片上漂亮的油花，有可能是注脂肉，都是屬於加工肉品的一種。

高敏敏進一步表示，我們原以為火鍋肉片是原型食物，但有可能是加工肉品，她分享要了解吃的是否為原肉，就得看肉品的特徵和成分。

像是原肉，用湯匙刮可以出血水，就代表是100%的原肉，成分單純自然；重組肉的話，每片大小與外型相當一致，成分含有牛局胛肉、品質改良劑、乳清蛋白、焦磷酸鈉、抗氧化劑、鹿角菜膠、牛肉精粉、大骨粉等。

注脂肉從外表可看出油花像是蜘蛛網狀，看似均勻但卻不自然，用湯匙刮可以刮出油脂，成分含有牛肉、牛脂、葡萄糖、營黃添加劑、鹽、黏稠劑、酵母萃取物、乳清蛋白水解物、洋菜、品質改劑、抗氧化劑、調味劑、水果酵素粉。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

所謂的注脂肉將脂肪注射在瘦肉中 以提高肉品口感及賣相，最常見以牛肉為注脂大宗，而不知情消費者會常誤以為是天然大理石油花、甚至不吃全熟，當心在不知道的情況， 吃下半生不熟注脂肉，可能恐腸胃不適、神經退化、加速機能老化、增加肝腎負擔。

食藥署也公告，自111年7月1日起，注脂肉無論商品和販售餐廳均須標示，並僅供全熟食用，建議在外吃肉，盡量以全熟為主 或是多吃其他蛋白質食物來替換，而自煮生活的朋友，可以看肉脂肪分佈來分辨，或挑選有食品標示的食材，記得為自己的健康安全把關。