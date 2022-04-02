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營養師曝「吃早餐減重5原則」，400種組合讓你天天吃不一樣

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▲▼挑選早餐5原則。（圖／Unsplash）

▲早餐不僅要吃，還要吃的好。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

正在準備開始減重迎接夏天，你的早餐怎麼吃呢？有人說不吃早餐會變胖，營養師宋明樺指出，不論是減重或維持健康，早餐都非常重要，早餐就像幫身體開機的鑰匙，少了早餐身體會處於待機狀態，如何正確的吃，營養師教你5點要留意。

不少人因為生活作息，習慣不吃早餐，但其實不吃早餐或許是你瘦不下來的原因，營養師宋明樺表示，我們晚上睡覺休息時，身體的代謝會自動下降，起床後如何把代謝率拉高，其中之一就是靠吃早餐。

如果沒吃早餐，身體的代謝就會處在緩慢的待機狀態，等吃了午餐才能讓代謝明顯提升，要知道代謝力緩慢，是絕對不利於瘦身的。

營養師宋明樺也分享，早餐一定要吃，而且要正確的吃，遵守以下5點原則就不出錯，早餐必須單純點，以原形食物為主；清淡點，避免加工產品；少糖點，慎選飲品；均衡點，除了優秀蛋白質和澱粉類食物外，搭配蔬果更好；好油點，不論單吃或是烹煮，必須善用好油。

她也列出以下隨手可得的食材，無論是家中自備，甚至是去早餐店或便利商店購買，都可簡單搭配出400種以下的組合。

▲▼挑選早餐5原則。（圖／Unsplash）

#高纖蔬果（當季當令為主）

小黃瓜、小番茄、奇異果、蘋果、香蕉、芭樂、便利商店生菜沙拉...等。

▲▼挑選早餐5原則。（圖／Unsplash）

#澱粉類（粗食為主）

地瓜、全麥土司/麵包、雜糧饅頭、燕麥片、原味玉米榖片、三角飯糰..等。

▲▼挑選早餐5原則。（圖／Unsplash）

#蛋白質類

雞蛋、里肌肉片、鮪魚罐頭、低鹽起司片、原味優格...等。

▲▼挑選早餐5原則。（圖／Unsplash）

#飲品類

黑咖啡、無糖拿鐵、無糖紅茶、低脂鮮奶、低糖豆漿、無糖鮮奶茶...等。

▲▼挑選早餐5原則。（圖／Unsplash）

#油脂類

各式原味堅果、無糖芝麻粉、橄欖油、苦茶油、小麥胚芽粉...等。

▲▼營養師教吃早餐。（圖／翻攝自FB/營養師宋明樺）

▲（圖／翻攝自FB/宋明樺營養師，以下同）

關鍵字：

早餐, 減重, 營養師, 吃不胖

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