在妳我時光刻下雋永印記！　Ballon Bleu de Cartier藍氣球聊錶連綿情意

▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕錶的渾圓曲線雋永耐看。（圖／卡地亞提供，以下同）

時尚中心／台北報導

英國凱特王子妃於結婚3周年之際，收到威廉王子送的卡地亞（Cartier）Ballon Bleu de Cartier藍氣球系列腕錶，從此她視為愛的信物隨身佩戴，見證兩人幸福的分分秒秒。此系列備有不同尺寸、面盤顏色等豐富款式，符合男女有別的時尚品味需求，成為卡地亞的經典作品之一，也是對錶的熱門選擇。

▲Ballon Bleu de Cartier腕錶與Tank坦克錶都是卡地亞經典之作。

▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕錶精粹線條體現於圓中帶圓的設計。

卡地亞於2007年發表Ballon Bleu de Cartier藍氣球系列腕錶，完全體現品牌的自由精神與別出心裁的優雅風格，精粹線條呈現猶如鵝卵石般圓中帶圓的設計，錶耳和錶冠護橋與中層錶殼接合的一體成形結構，形塑出最合適的錶殼形狀，正面與背面都略呈渾圓的優美弧形。

不僅流線型的3D立體錶殼吸睛，Ballon Bleu de Cartier藍氣球系列腕錶與眾不同的凸圓形藍寶石錶冠更是一大亮點，卡地亞特別為它設計貴金屬護弓，呵護猶如錶盤形影不離衛星的珍貴藍寶石；而前衛摩登的外型，也同時融合典雅元素，面盤點綴羅馬數字時標，注入優雅氣息。

▲Ballon Bleu de Cartier玫瑰金鑲鑽33毫米款（左），淺藍色腕錶33毫米款，展現俐落風格。

Ballon Bleu de Cartier藍氣球系列腕錶材質有精鋼、白金或玫瑰金，款式則有素面、鑲飾單圈或雙圈鑽石，各搭配鍊帶或皮革錶帶，提供時尚男女多元的選擇。近日最熱門的女錶為錶徑33毫米的款式，分別有玫瑰金錶殼搭配灰綠色鱷魚皮錶帶款，以及錶圈鑲嵌50顆美鑽、配淺藍色面盤與凸圓形合成尖晶石錶冠的精鋼鍊帶錶。

▲男性搭配卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕錶，彰顯非凡品味。

40毫米的Ballon Bleu de Cartier藍氣球系列腕錶，則是時尚男性的最愛，特別是獨特不凡的灰面當道，與玫瑰金錶殼鱷魚皮錶帶款或精鋼鍊帶錶都是絕配，另有好氣質的深藍色面盤精鋼鍊帶錶，彰顯佩戴者的非凡品味，情人也可在此系列尋得專屬錶款，在兩人甜蜜時光中刻下永恆印記。

▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier灰面玫瑰金腕錶40毫米款（左），Ballon Bleu de Cartier灰面精鋼腕錶40毫米款。





▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier藍面精鋼腕錶。

想要時尚與品味不凡兼具，卡地亞於2014年推出Ballon Blanc白氣球腕錶是最佳選擇。具備所有Ballon Bleu的經典傳奇元素，「Ballon」造型媲美氣球的渾圓丰韻，「Blanc」代表位於4時位置鑽石的璀璨光彩，承襲所有經典符號如陽光飾紋錶盤、銀質羅馬數字，同時搭配鍍玫瑰金劍型指針，羅馬數字時標和閉合分鐘軌略微偏離軌跡，只為凸顯4時位置閃耀的美鑽，讓整只錶面貌煥然一新，締造出珍貴、細膩、俏皮且充滿女性魅力的珠寶腕錶，毫無疑問是卡地亞指標性經典錶款中的一員。

▲卡地亞Ballon Blanc de Cartier腕錶流露優氣息。

▲卡地亞Ballon Blanc de Cartier腕錶4時位置鑲嵌美鑽。

▲女性佩戴卡地亞Ballon Blanc de Cartier 白氣球系列女士腕錶，盡顯自信風采。