fb ig video ETtoday search mobile

在妳我時光刻下雋永印記！　Ballon Bleu de Cartier藍氣球聊錶連綿情意

>

▲▼ Cartier藍氣球業配 。（圖／公關照）

▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕錶的渾圓曲線雋永耐看。（圖／卡地亞提供，以下同）

時尚中心／台北報導

英國凱特王子妃於結婚3周年之際，收到威廉王子送的卡地亞（Cartier）Ballon Bleu de Cartier藍氣球系列腕錶，從此她視為愛的信物隨身佩戴，見證兩人幸福的分分秒秒。此系列備有不同尺寸、面盤顏色等豐富款式，符合男女有別的時尚品味需求，成為卡地亞的經典作品之一，也是對錶的熱門選擇。

▲▼ Cartier藍氣球業配 。（圖／公關照）

▲Ballon Bleu de Cartier腕錶與Tank坦克錶都是卡地亞經典之作。

▲▼ Cartier藍氣球業配 。（圖／公關照）

▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕錶精粹線條體現於圓中帶圓的設計。

卡地亞於2007年發表Ballon Bleu de Cartier藍氣球系列腕錶，完全體現品牌的自由精神與別出心裁的優雅風格，精粹線條呈現猶如鵝卵石般圓中帶圓的設計，錶耳和錶冠護橋與中層錶殼接合的一體成形結構，形塑出最合適的錶殼形狀，正面與背面都略呈渾圓的優美弧形。

不僅流線型的3D立體錶殼吸睛，Ballon Bleu de Cartier藍氣球系列腕錶與眾不同的凸圓形藍寶石錶冠更是一大亮點，卡地亞特別為它設計貴金屬護弓，呵護猶如錶盤形影不離衛星的珍貴藍寶石；而前衛摩登的外型，也同時融合典雅元素，面盤點綴羅馬數字時標，注入優雅氣息。

                      ▲▼ Cartier藍氣球業配 。（圖／公關照）                  ▲▼ Cartier藍氣球業配 。（圖／公關照）

▲Ballon Bleu de Cartier玫瑰金鑲鑽33毫米款（左），淺藍色腕錶33毫米款，展現俐落風格。

Ballon Bleu de Cartier藍氣球系列腕錶材質有精鋼、白金或玫瑰金，款式則有素面、鑲飾單圈或雙圈鑽石，各搭配鍊帶或皮革錶帶，提供時尚男女多元的選擇。近日最熱門的女錶為錶徑33毫米的款式，分別有玫瑰金錶殼搭配灰綠色鱷魚皮錶帶款，以及錶圈鑲嵌50顆美鑽、配淺藍色面盤與凸圓形合成尖晶石錶冠的精鋼鍊帶錶。

▲▼ Cartier藍氣球業配 。（圖／公關照）

▲男性搭配卡地亞Ballon Bleu de Cartier腕錶，彰顯非凡品味。

40毫米的Ballon Bleu de Cartier藍氣球系列腕錶，則是時尚男性的最愛，特別是獨特不凡的灰面當道，與玫瑰金錶殼鱷魚皮錶帶款或精鋼鍊帶錶都是絕配，另有好氣質的深藍色面盤精鋼鍊帶錶，彰顯佩戴者的非凡品味，情人也可在此系列尋得專屬錶款，在兩人甜蜜時光中刻下永恆印記。

                      ▲▼ Cartier藍氣球業配 。（圖／公關照）        ▲▼ Cartier藍氣球業配 。（圖／公關照）

▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier灰面玫瑰金腕錶40毫米款（左），Ballon Bleu de Cartier灰面精鋼腕錶40毫米款。

▲▼ Cartier藍氣球業配 。（圖／公關照）

▲卡地亞Ballon Bleu de Cartier藍面精鋼腕錶。

想要時尚與品味不凡兼具，卡地亞於2014年推出Ballon Blanc白氣球腕錶是最佳選擇。具備所有Ballon Bleu的經典傳奇元素，「Ballon」造型媲美氣球的渾圓丰韻，「Blanc」代表位於4時位置鑽石的璀璨光彩，承襲所有經典符號如陽光飾紋錶盤、銀質羅馬數字，同時搭配鍍玫瑰金劍型指針，羅馬數字時標和閉合分鐘軌略微偏離軌跡，只為凸顯4時位置閃耀的美鑽，讓整只錶面貌煥然一新，締造出珍貴、細膩、俏皮且充滿女性魅力的珠寶腕錶，毫無疑問是卡地亞指標性經典錶款中的一員。

▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Ballon Blanc de Cartier腕錶流露優氣息。

 ▲▼ Cartier 。（圖／公關照）

▲卡地亞Ballon Blanc de Cartier腕錶4時位置鑲嵌美鑽。

▲▼ Cartier藍氣球業配 。（圖／公關照）

▲女性佩戴卡地亞Ballon Blanc de Cartier 白氣球系列女士腕錶，盡顯自信風采。

關鍵字：

卡地亞, Cartier

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

最容易「舊情復燃」3大星座：TOP 1喜歡舊事物，一有安全感就黏住

最容易「舊情復燃」3大星座：TOP 1喜歡舊事物，一有安全感就黏住

最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎

最「狡猾」的3大星座！Top 3平時蠢萌讓人猜不到，其實扮豬吃老虎

星巴克4／15起每週「特定5款」買一送一　3大優惠一次看

星巴克4／15起每週「特定5款」買一送一　3大優惠一次看

「你是哪種花」小測驗秒看最近心理狀態！　第一種需要好好休息 曾馨瑩12歲女兒踩45,900元名鞋唱跳　洩富豪千金身分　 「大同電鍋扭蛋」根本縮小版太可愛　開蓋驚見肉包竟是隱藏款 小心這3種朋友別深交：愛抱怨、愛貶低都是差勁人選 Jennie罕見穿搭失誤「下半身顯腫」　穿錯褲子慘成五五身、假胯寬 「天生獨立星座」Top 3！　第一名不靠男友，天大的事自己搞定 女友美甲太前衛，男友哭「真的看不懂」！加碼3款小仙女款約會必勝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面