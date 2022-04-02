超準！選一種「你最討厭的家事」，秒測你憂鬱指數

▲從討厭的家事，就能看出你是否總是想太多。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

連假陰雨綿綿，壞天氣是否也影響了你的心情？你也是屬於這種想太多的人嗎？網路上一個心理測驗報準，只要選出你最討厭做的家事，就可窺知你內心的憂鬱指數，一起來試試看吧！

憑直覺挑出一個你最討厭做的家事，測出你內心的憂鬱指數有多高？

A.洗碗

B.拖地

C.倒垃圾

D.曬衣服

選擇A洗碗的你→憂鬱指數10分

你個性純真且孩子氣，遇到問題總是樂觀向前，從沒有想到後果，所謂初生之犢不畏虎，看事情也總是看著光明面，樂天派的你，認為兵來將擋、水來土淹，沒有什麼事情能夠難倒你。

選擇B拖地的你→憂鬱指數80分

你是個想很多的人，習慣壓抑自己內心，很多事情都容易往壞的方面想。舉凡生活上大小事，甚至是面對愛情都很缺乏安全感，若是遇到在乎的事情，甚至會更鑽牛角尖，建議找朋友聊聊、出去走走來轉換心情，紓解一下自己的情緒。

選擇C倒垃圾的你→憂鬱指數45分

你很有創造力，腦中總有用不完的新點子，但有時容易讓人覺得你太天馬行空、不太實際，對生活總是充滿夢幻，讓人覺得沒什麼踏實感，屬於活在當下的人。建議有理想就勇敢實踐，自己才會越來越進步。

選擇D曬衣服的你→憂鬱指數60分

你外表看似活潑樂觀，但是內心其實十分想不開，總是把擔心害怕藏在心裡，因為你沒有自信，總過於在意外人對你的感受，讓你總是想太多，有時別給自己那麼多壓力，你要多愛自己，別人才會來愛你。