租屋族必備的2個小家電！超美型除濕機、空氣清淨機不佔空間5款推薦

文／職場人

季節轉換之際，氣候總是陰晴不定，每年3～4月天氣總是陰雨綿綿，職場人應該也從生活中感受到環境中的潮濕與不適了吧？尤其是在外租屋的小資族，住宅空間已經有限，又要擔心除濕機、太多家電會佔據位置，別怕～編輯這就推薦5個租屋族必備的小型除濕機、空氣清淨等法寶，一起來看看吧！

租屋族必備電器法寶1：SALTARE智能無線空氣清淨機

第1個推薦的電器是「SALTARE智能無線空氣清淨機」，充滿質感的皮帶提把，可方便攜帶移動位置，無線設計也讓使用地點不受限！這款空氣清淨機可自動偵測空氣品質，透過指示燈變色提醒、自動調整風量，靜音與夜燈的貼心設計晚上使用也沒問題。

租屋族必備電器法寶2：sOlac UV抗菌負離子空氣清淨機

如果覺得上述推薦的空氣清淨機還是有點大的話，第2個推薦的電器是「sOlac UV抗菌負離子空氣清淨機」，簡約美型、直覺化智能操控，最重要的是這款清淨機的體積較小，不論是放在空間有限的住家，還是放在辦公桌上都很適合，它可依使用情境一鍵切換風速，6重過濾功效讓空氣變得清新。

租屋族必備電器法寶3：Artisan HEPA清淨除濕機

第3個推薦的電器是「Artisan HEPA清淨除濕機」，一鍵即可啟動清淨除濕，特別的是它的外觀採窄身設計，輕巧體積可以移動至臥室、浴室，也可以放置衣櫥裡防潮，而且兼具除濕和空氣清淨的功能，編輯覺得是小資家庭的首選！

租屋族必備電器法寶4：FANY 行動萬用風乾扇

潮濕的天氣使你也有晾衣困擾嗎？第4個推薦的電器是「FANY 行動萬用風乾扇」，採多機串接、拆換式衣架設計，除了可以當作吊扇使用之外，也可以利用空氣流動帶走衣物濕氣。輕巧的折疊式扇葉，編輯覺得出差放置行李箱也不佔空間，還可以涼襯衫。

租屋族必備電器法寶5：DOCTORAIR穿戴式清淨機

天氣潮濕和空氣品質不好時，你的過敏就會變得嚴重嗎？第5個推薦的電器是「DOCTORAIR穿戴式清淨機」，可吸附口鼻附近的懸浮粒子或花粉，職場人可以別在識別證、衣服上使用，或是直接加上頸帶穿戴使用，無論身處何地都能輕鬆淨化髒汙。

以上5個簡單又輕巧的家電推薦給職場人，編輯自己覺得「Artisan HEPA清淨除濕機」可以同時具有除濕和空氣清淨的效果是最佳首選，但如果預算或住宅空間真的有限的人，也可以考慮桌上型的「sOlac UV抗菌負離子空氣清淨機」。

Source：台隆手創館

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