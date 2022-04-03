存錢好難！5個「讓你多花錢」的心理學陷阱全破解

▲了解花錢心理學後，儲蓄就能更容易。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

雖然生活大不易，但存錢始終都該是重要的計畫，許多人的金錢觀總覺得用花錢買開心，若你是購物當下覺得很快樂，但在一回神之後就有點後悔，商學院副教授Scott Rick曾表示：「賺多賺少，其實跟花錢的方式沒有太大關係」，主要是看你花錢時的「心痛程度」，只要看透5個心理陷阱，存款就會厚很多。

不想延遲折扣

多數人都是一樣，比起之後的幸福，消費者比較偏向小但即時的快樂。像是存一筆錢到歐洲旅遊，不如找間餐廳吃豐富的大餐，這類的人比較容易衝動型購物，因為延遲滿足需要自制力與自我管理，在花錢時多停一秒想一下，不浪費這筆是否之後得到更多？

稀缺性原則

續多人常被「即將售完」、「最後一件」、「限時特價」的標語所迷惑，會自主帶入「如果我現在不出手，這樣東西就要被搶完了」，以後買說不定更貴，或是之後買不到了，說真的除非你真的絕對需要那個商品，不然哪個商品會是最後一件呢？

沉沒成本謬誤

沉沒成本就是「已經花下去且拿不回來」的支出，會有想法像是：已經在百貨逛了一整天，卻什麼也沒買，就會告訴自己一定要買一個東西回家，不然對不起自己的時間成本；另一個例子就是健身房會員，很多人已經加入並買會籍，卻沒有去健身房的習慣，但仍然會一直續會，因為落入「之前已經繳了這麼久，不想浪費之前的付出」。

定錨效應

部分業者會把原本的賣價定很高，就是因為定錨效應的作用，當一件衣服店員告訴你需要花1萬元買它，現在特價5000元，你會只看到「買了就省5000元」而非「我花了5000元買一件衣服」，但之後你可能才發現，根本沒有適合的場合穿它。

社會助長

指的是同學、同事或朋友效應，讓你覺得這項購買是合理的，比如有人在辦公室團購牛肉乾，其實你根本不愛吃，但還是會浮現「不然我也來一包吧」的念頭，有時多花30秒想一想自己是不是真的想買，一個月省下的錢說不定會出乎你意料之外。