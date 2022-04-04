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圓臉人不能挑戰的4種禁忌！鎖骨鏈、高領衣會讓臉變更大

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記者李薇／台北報導

現代人營養攝取充足，大多數人都有過胖的困擾，要不然就是臉很肉的問題，想要知道哪些單品是禁忌、哪些單品是蜜糖，絕對要看這篇然後慎選，最好是可以試戴、試穿，親身經歷過才會知道哪些穿搭是陷阱。

1.棒球帽

▲圓臉,禁忌。（圖／IG）

▲有帽簷會讓臉部看起來更顯瘦。（圖／jennierubyjane IG）

尤其是小帽簷的棒球帽，可以說是圓臉人的大禁忌，因為扁窄的帽簷會對比出臉部的又大又寬，加上短小的帽「深」，會把頭往下壓扁的感覺，當然看起來就像是一顆壓扁的大包子；建議可以挑選有帽簷的、尤其是寬版帽簷的單品，讓臉跟帽簷之間有些距離，可以讓臉看起來更顯瘦。

2.鎖骨鏈

▲圓臉,禁忌。（圖／IG）

▲鎖骨鏈也是很瘦的人適合打扮的造型。（圖／renebaebae IG）

尤其是前幾年非常流行短版的「鎖骨鏈」，剛好束出脖子的距離，戴在圓臉人身上就像是「項圈」，反而會讓臉看起來更大，建議鵝蛋臉的人入手，圓臉人還是考慮有一點長度的項鍊，透過項鍊墜飾的垂墜感V字，達到修飾臉型的效果，看起來才會顯瘦。

3.小耳飾

▲圓臉,禁忌。（圖／IG）

▲大耳飾看起來有瘦臉的效果。（圖／xeesoxee IG）

如果你是已經臉部很圓、耳朵又比較窄小，正面會看不見耳朵的人，那建議在挑選耳飾上面，可以選擇比較大一點，但是不要過分誇張的款式，這樣不但可以顯出耳飾的存在感，既有不會太過凸顯出臉圓的部分，可以去嘗試看看。

4.高領毛衣、圓領T恤

▲圓臉,禁忌。（圖／IG）

▲高領毛衣穿不好看起來臉更圓。（圖／rachel_mypark IG）

像是高領毛衣、圓領的T恤雖然簡約百搭，但是穿在圓臉人身上，就是會顯得臉看起來更大，破解的方案就是挑選一些比較V領、方領設計的單品，適當的露出肌膚，不但有顯瘦的效果，更是可以讓人看起來更有女人味，性感破表。

關鍵字：

圓臉, 禁忌

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