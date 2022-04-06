「晚婚更幸福」星座Top 3 ！　冠軍被動久了，一等到就是真愛

▲「晚婚星座」Top 3 揭曉 。（示意圖／翻攝自IG）



記者鮑璿安／台北報導

雖然很多人崇尚閃電結婚，但根據星座角度來分析，其實有不少人晚婚更幸福，看看韓星玄彬、孫藝真就知道了，在對的時間點遇見對的人非常重要，以下「晚婚星座」Top 3 揭曉！

Top 3 射手座

射手座天生心高氣傲，認為自己在黃金年齡期就要做一些不一樣的事情，始終不肯安定下來，所以射手一定要等到年紀大了以後，才會有對家庭負責的想法。恰好是這種特質，讓射手成為適合晚婚的星座，越到年紀大，遇見適合的人就會勇敢抓住，不讓過去的遺憾再次發生。

Top 2 水瓶座

水瓶座適合晚婚，因為他們根本不急著脫單，就算一個人也能活得好好的，水瓶比較特別的是，一定要有個「認定就是他」的瞬間出現，他們才會突然有想婚的悸動，否則一直處於尚未開竅的階段。但是相信水瓶一旦懂了婚姻的美好，就會花一輩子時間去付出。

Top 1 雙子座

雙子座不認為結婚是唯一的方向，鬼靈精怪的他們越是自由越能活出精彩，所以雙子就算等到了適婚年齡，也只是非常被動去尋找對象，因為年輕時候的雙子桃花運太好了，讓他們有些優越感存在，就算是大齡也要維持高度，等到有了肯為他們犧牲奉獻的另一半出現，雙子才算是找到了幸福。

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