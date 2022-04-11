換季收納5單品超實用！「垂直收納」推薦必學　視覺空間瞬間變大

文／職場人

每年春夏之際氣候都會不穩定，不只氣溫時冷時熱，雨水也逐漸增多，職場人是不是也常常苦惱到底該不該把厚重大衣和棉被收起來呢？編輯這就整理了3個換季收納的小妙招和推薦居家收納小物，一起善用開放或移動式櫃體來節省居家空間吧！

換季收納妙招1：開放式櫃體＋收納箱

費盡力氣將冬季衣物收納成箱後，卻發現根本沒空間放置？第1個推薦換季收納的妙招為「使用開放櫃體和收納箱」，比如善用「棉被壓縮收納袋」將厚重棉被收納，不只可以減少收納體積，還能隔絕外部髒污、防止塵蟎和黴菌滋生。建議職場人可依據衣服款式、數量與使用習慣等，先構思哪邊為吊掛區、哪邊為摺疊存放區，再選購層架、掛籃、收納籃等調整配置細節，例如：衣櫃下方閒置空間可擺設抽屜式收納箱，收納襪子、圍巾等小配件都很適合。

換季收納妙招2：把握垂直收納技巧

小小空間卻要同時滿足閱讀、工作、展示品收藏等功能？第2個推薦換季收納的妙招為「把握垂直收納技巧」，即使是在外租屋族也可以滿足這願望，選擇有變化彈性的櫃體，或是能上牆固定的層架很重要，例如：「上牆層板＋吊籃」可以延伸收納空間至壁面，DIY自組讓收納變化不設限，而且垂直設計也不會讓空間視覺變得有壓迫或擁擠感。

換季收納妙招3：移動式收納工具

第3個推薦換季收納的妙招為「移動式收納工具」，如果是租屋族或居家空間有限的人可以參考滑輪式的收納櫃體，像是「滑輪式床底收納盒」便於拖拉移動，職場人甚至可以將其推至床底下或其他零碎空間，整體空間視覺看起來簡單乾淨，自然也會覺得居家空間變大了！（還能滿足家中機動需求）

Source：特力屋、台隆手創館

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