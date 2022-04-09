金門必吃的6間人氣美食　在地80年的廣東粥、鮮涮酒糟牛肉麵

圖、文／MENU美食誌

延續閩南料理特色的金門美食，讓你吃一口就難以忘懷！

談天樓

金門縣／金湖鎮

金門必吃的酒釀湯圓，價格平實的麵食小吃與湯圓遠近馳名，手工湯圓皮Q餡濃十分可口，炎炎夏日來上一碗湯圓瞬間暑氣全消！

▲談天樓（圖／美食客Peipei提供）

永春廣東粥

金門縣／金城鎮

在地八十年的美食小吃，每天早上6點開始營業，現煮的廣東粥，加進肉丸、貢丸、蛋、豬肝，最後撒上芹菜，整碗看起來非常誘人，帶有胡椒香氣，鹹香適中。

▲永春廣東粥（圖／美食客映璇林提供）

標記小吃店

金門縣／金城鎮

半煎半炸的酥脆餅皮加上厚實軟嫩的煎荷包蛋，比一般蛋餅更有口感，搭配蒜味的獨門醬汁，是店內最不能錯過的人氣美食！

▲標記小吃店（圖／美食客Chestnut提供）

金山找咖啡

金門縣／金城鎮

沒有華麗的裝潢，但平價好吃的餐點相當實在。烤得金黃的香蕉巧克力冰淇淋鬆餅，厚實鬆餅相當可口，香酥不乾硬且香氣十足，配上香蕉及冰淇淋讓人好滿足！

▲金山找咖啡（圖／美食客木易提供）

良金牧場工廠總店-鮮涮酒糟牛肉麵

金門縣／金湖鎮

主打金門酒槽牛肉麵，上桌的生牛肉用熱湯燙就可以立即熟，半熟的牛肉片帶有粉嫩的色澤，湯頭鮮甜又清爽、不膩。

▲良金牧場工廠總店-鮮涮酒糟牛肉麵（圖／美食客覓食的波妞提供）

愜意甜點工作室

金門縣／金沙鎮

隱身於金沙鎮后浦頭的閩式聚落內，古色古香的建築別有一番風情。必吃選用金門地芋頭的白乳酪芋頭塔，整體爽口不甜膩，十分美味。

▲愜意甜點工作室（圖／美食客阿土伯提供）



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