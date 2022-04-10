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綠島6間人氣美食一次收錄！海草冰必吃、尼莫熱壓吐司爆可愛

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圖、文／MENU美食誌

這篇收藏起來，綠島吃好拍滿的秘訣都在這裡！

綠島小叮噹黑糖海草冰
南寮118之1號

綠島不能錯過特有的海草冰！必吃帶有海草纖維的海草冰，手工的Q彈海草蒟蒻、香濃的地瓜湯圓，一口吃下暑氣全消，口感清爽不甜膩！

▲綠島美食 。（圖／美食誌提供）

▲綠島小叮噹黑糖海草冰（圖／美食客Candy Hsun提供）

梅花鹿專賣店
南寮村205-1號

招牌美食鹿蛋燒，擁有可愛的梅花鹿造型，爆漿的內餡一口咬下，紮實微甜的口感。有原味、巧克力、檸檬白巧克力、起司、牛奶糖以及每日限定口味可以選擇。

▲綠島美食 。（圖／美食誌提供）

▲梅花鹿專賣店（圖／美食客台中美食x姍姍來食提供）

SEESEATOAST 熱壓吐司
環島公路

可愛的小丑魚造型熱壓吐司，內餡豐富飽滿又紮實，必點限量口味的燻雞皮蛋起司，皮蛋搭配上燻雞和牽絲起司，獨特的口感讓人一吃就愛上。

▲綠島美食 。（圖／美食誌提供）

▲SEESEATOAST 熱壓吐司（圖／美食客Tammy Chou提供）

只有海 島嶼風格餐廳
環島公路

每日堅持選用綠島新鮮海魚製作生魚片丼飯，必點招牌今日海鮮丼，一整碗鋪在飯上的繽紛海鮮，鮮甜海味讓人忍不住食指大動！

▲綠島美食 。（圖／美食誌提供）

▲只有海 島嶼風格餐廳（圖／美食客肉球提供）

流浪‧綠境 OASIS

中寮46號

網美必訪的酒吧，怎麼拍怎麼美！有美麗的白色帳篷，搭配橙黃色的小燈泡，在這裡度過浪漫的綠島之夜，若運氣好的話，還能遇到可愛的店貓！

▲綠島美食 。（圖／美食誌提供）

▲流浪‧綠境 OASIS（圖／美食客YU提供）

綠島派吃所
南寮存檔9鄰102之8

雪花冰口感超綿密且味道濃郁，多種口味可以挑選，還有必點老闆自己煮自己現打的超大杯綠豆冰沙，喝完飽足感十足！

▲綠島美食 。（圖／美食誌提供）

▲綠島派吃所（圖／美食客CHU提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 綠島, 美食, 餐廳

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