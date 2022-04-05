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擠牙膏可以看出你的內在性格！測過的人都說：實在太準！

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記者李薇／綜合報導

擠牙膏的方式可以看出一個人的性格，以下4種擠牙膏的模樣，快來看看你是哪一種方式，頗析出來的結果很多網友都大讚「實在太準」！快來測試看看吧！

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／翻攝自小紅書）

▲哪種擠牙膏是你平常最常做的呢？（圖／翻攝自小紅書）

選擇A：強迫型完美主義

你是一個對條理化跟秩序有著強烈需求的人，無法忍受沒有秩序的生活型態，算是一個完美主義者，做事情總是會把自己發揮到淋漓盡致，在工作上更是相當嚴謹、小心，很少出差錯，因此很多人也都會放心把事情交給你做。

選擇B：高效的現實主義

你的人生總是非常忙碌，有很多忙不完的事情，所以你總是追求高效率的解決問題，雖然有點缺乏條理或是嚴謹性，但你解決問題的能力真的很強，總是可以迅速抓住事件的核心，又快又準的解決問題，並且擁有較強的個人表現力，很會教朋友，也懂得充分展現出個人魅力，來獲得其他人的讚賞與青睞。

選擇C：充滿毅力與固執的真實性格

充滿毅力的你目標力很強，只要制定好了一個目標，就會極力去完成它，無論遇到多大的困難，你很少會參考別人的意見，低著頭往前衝，這一點會讓人感覺你有點固執己見。你的內心缺乏安全感，很難對他人建立起信任度，以至於很少求助他人，但凡自己可以做的事，不會去麻煩別人，不想欠人人情。

選擇D：充滿靈活與變通的真實性格

你總是率性而為，很難有固定的模式跟行為軌跡，讓人猜不透，但你擁有很強的創造力，總是會出現一些奇思妙想，靈感比別人要來得更多，不喜歡按部就班的工作，這讓你感覺到束縛，擁有很強的靈活性與變通，你樂觀，容易接納新鮮的事物，可以與時俱進、非常快速融入新的環境。

關鍵字：

心理測驗, 心理, 測驗

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