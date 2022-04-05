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鼻翼老是卡粉脫妝？專業彩妝師教妳5大方案破解

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記者李薇／台北報導

上完底妝，經過一整天的出油，鼻翼最容易出現卡粉的問題，而且不管是換了什麼粉底都仍舊出現這樣的問題，那很可能是肌膚保養沒有做好，以下總結了5個鼻翼卡粉的問題，可以看看到底是哪個環節出錯，一一排除狀況。

 ▲卡粉,蜜粉,彩妝,定妝。（圖／unsplash、IG）

▲鼻翼卡粉非常難處理。（圖／rachel_mypark IG、sooyaaa__ IG）

1.角質堆積過多

鼻翼的角質堆積過多，就很容易出現卡粉的狀況，因為鼻翼是容易出油、出汗的地方，比起臉頰更容易有角質堆積過多的狀況，因此建議平時可以用去角質的單品，稍微用在鼻翼的位置，或是在卸妝的時候，多按摩一下鼻翼的位置，讓角質能夠正常汰換，避免後續上妝卡粉。

2.鼻翼不能太乾

因為鼻子位置容易出油，很多人上妝的時候就會盡量避免塗抹滋潤度高的乳霜等等，但基礎的保濕仍然要做，建議可以用比較輕薄的乳液，在夜間護膚的時候薄薄塗抹一層，加強補油的保濕工作，可以避免早上上妝卡粉的問題。

▲卡粉,蜜粉,彩妝,定妝。（圖／unsplash、IG） 

▲挑選細緻的蜜粉很重要。（圖／unsplash）

3.粉底不能太厚

在上妝的時候，建議可以先將粉底均勻鋪平在臉頰、鼻子比較平整的位置，不直接上在鼻翼，後續再透過美妝蛋或是海綿粉撲，輕輕帶過鼻翼位置即可，不要在鼻翼處上太多的粉，不然就容易出現卡粉的狀況，如果真的需要遮瑕，那就挑一支扁平的遮瑕刷，薄薄的輕拍點壓上妝，少量多次即可。

4.定妝挑選無色蜜粉

在定妝的時候建議可以挑選無色的定妝蜜粉，不要使用有色的粉餅類型單品，因為這類型有顏色的粉餅上妝之後，比較容易有存在感，當然卡粉之後也會變得很明顯，所以這時就不建議使用，一定要用的話，也記得要薄鋪，以免堆積過多粉。

 ▲卡粉,蜜粉,彩妝,定妝。（圖／unsplash、IG）

▲善用手邊的刷具也是關鍵。（圖／unsplash）

5.薄刷才是王道

鼻翼容易出油，控油的蜜粉肯定要多，但是很多人拿捏不好用量，一次刷太多，就很容易出現乾紋、卡粉的狀態，建議在使用的時候一定要減少用量，薄薄的刷一層就好，可以多試試怎樣的用量是剛好，既可以定妝、又不容易卡粉的狀態。

關鍵字：

卡粉, 蜜粉, 彩妝, 定妝

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