無印良品降價25%有感！必買TOP 5　熱賣「無選別年輪蛋糕」50元有找

記者陳美伶／綜合報導

年後物價狂漲有感，台灣無印良品則逆向操作，宣佈針對近350款商品實施「新價格」，平均降幅約25%，包括衣料服飾、生活雜貨、文具、美容保養與食品都有，以下整理降價後必買TOP 5商品，一次全包荷包都不心痛。

TOP 5 桌上型風扇（擺頭型）

迎接夏日，風扇的搜尋熱度不減，無印這款桌上型電扇插著電腦就可以使用，迷你尺寸但風力依舊，加上極簡白色外型與安靜低噪音的優點，新價格千元有找，很值得購入。

▲桌上型風扇（擺頭型），原價1,090元，新價格999元。（圖／翻攝自muji官網）



TOP 4 棉圈絨毛巾毯

350款商品降價中，棉圈絨毛巾毯去年原價1,790元，新價格降至599元，降幅67%是降幅最高的，預計在4月上市，觸感與厚度都是高質感，絕對是入手小毯子的首要選擇。

▲降幅最高的棉圈絨毛巾毯，原價1,790元，新價格599元。（圖／業者提供）



TOP 3 印度棉混室內夾腳拖鞋

相信不少人在家也會有穿室內拖的習慣，無印良品印度棉室內夾腳拖， 將編織繩子縫製一起，每雙都是手工製作，踩起來就像踩在地毯般非常舒服，唯一的壞處就是無法穿進濕答答的浴室裡。

▲印度棉混室內夾腳拖鞋，原價169元，新價格119元。（圖／翻攝自IG@muji_taiwan）



TOP 2 聚乙烯分裝／噴霧瓶

無印良品受歡迎的還有這款必備的防疫小物，原先版本為透明瓶身，新款換上了霧面白，一樣方便分裝化妝水，還能裝酒精，最大容量也百元有找，CP值高非常萬用。

▲分裝餅（噴霧型）30ml，原價69元，新價格49元。（圖／翻攝自muji官網）



TOP 1 無選別年輪蛋糕

熱賣的無選別年輪蛋糕有多種口味，如：巧克力、咖啡、紅茶、檸檬...等，單吃許多人會覺得有些甜，但搭配茶與咖啡就能平衡甜膩口感，是下午茶的首選點心，新價格降價20元，50元有找，喜歡的口味可以無負擔的一次全包。

▲熱賣的無選別年輪蛋糕，原價69元，新價格49元，（左）紅茶口味、（右）巧克力口味。（圖／翻攝自muji官網）

說到百元內最好買的居家品，IKEA絕對是眾多人的考量，最便宜只要19元就能入手，以下3款網友激推每次去IKEA必買，是用過就會無限回購的超級真愛。

BÄSTIS毛絮黏把



IKEA毛絮黏把，親民的價格加上實用性十足，總是拿下熱銷冠軍，只用單隻手就能輕鬆黏除毛髮、灰塵和棉絮，另外有販售補充包，買一支就能用上好幾年。

▲BÄSTIS毛絮黏把，NT$19（圖／翻攝自IKEA，下同）

ISTAD保鮮袋／BEKOSTA保鮮袋

列入萬用的好物還有這款保鮮袋，有多款尺寸、顏色可供選擇，除了可保鮮食物、分裝零食外，也能用於小物的分類收納，夾鏈密封的設計可重複使用，新推出長型尺寸還能放入義大利麵，還有可愛的熊熊圖案非常受歡迎。

▲（左）BEKOSTA保鮮袋長型尺寸，20入NT$79，ISTAD保鮮袋新推出熊熊圖案，25入NT$60。

香氛乾燥花／香氛裝飾品

DOFTA香氛裝飾品也是IKEA默默熱賣的商品之一，新品推出更升級的香氛乾燥花，只要倒入玻璃瓶或小盤子上就會飄散出香氣，也是個簡單的裝飾品，實惠價格讓人可以一次購入所有香味。

▲香氛乾燥花（左）茉莉花味／粉紅色；（右）北歐的森林，NT$39。