金世正50ml超大瓶香水直接放包包　最愛清新水果香甜氣息

記者李薇／台北報導 圖／clean_0828 IG

改編自超高人氣漫畫的戲劇《社內相親》在播出之後，受到很多粉絲的歡迎，劇中女主角金世正豪爽直率的個性，更是受到觀眾們的喜愛，過去她也曾登上南韓時尚雜誌拍攝搜包影片，快來看看她包包裡面都帶了哪些單品吧！

＃AirPods

隨身攜帶粉絲們特別訂製的AirPods，沒有固定的播放列表跟喜歡的音樂，反而會用搜索詞「早上」、「夏天」來選擇適合的歌單收聽。

＃書

每次都會帶著一本書，雖然沒有讀過，但總覺得自己會讀，或是某個時候該讀了，就會需要這本書，如果想讀的時候沒有書就會覺得很可惜。

＃筆記本＆筆袋

一直都會帶在身上，雖然會用手機紀錄行程，但是如果沒有手寫整理的話，就會覺得腦子沒有整理好思緒，所以就會寫下來並且重新整理過。

＃劇本

雖然記性不太好，但是都把劇本背下來了，「突然感覺頭髮都變白了」，為了複習所以都會隨身攜帶著。

＃YSL恆久完美霧光氣墊粉餅

雖然平時不怎麼化妝，但還是會隨身攜帶氣墊粉餅，常常只塗防曬或是蓋一個簡單的氣墊粉餅。

＃MLBB唇彩系列

金世正會攜帶兩支左右的唇釉在身上，以便隨時補妝，打造出自然好氣色。

＃契爾氏金盞花植物精華化妝水

攜帶小瓶裝的金盞花植物精華化妝水在身上，只要感覺肌膚很乾的時候，就會立刻補噴，隨時補水保濕，增加肌膚的潤澤度。

＃髮夾

因為留長髮吃飯的時候很不方便，常常會掉下來，所以會選擇簡單的鯊魚髮夾夾住頭髮。

＃濕紙巾

吃東西的時候常常大大咧咧、掉東掉西，所以會隨身攜帶濕紙巾補擦。

＃亞曼尼MY WAY淡香精

香水經常換不同的香味，但目前喜歡這一支，自己不喜歡太濃的味道，喜歡新鮮的水果香、草香等等，這款香水味道很香甜。