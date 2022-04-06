試・開箱／打造一支專屬自己的「奢華唇膏」　從膏體到外盒都可以自選的唇彩

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

奢華的定義不僅僅是獨一無二、定製、頂級的代名詞，同時也應該是具有歷史永傳的概念，從這個觀點上，想要擁有一支奢華唇膏，從顏色、包裝到質地都應該是可以自己挑選，打造一支只屬於自己的單品，並且永久保存，持續的使用下去。以下就特搜3款奢華的唇膏單品，適合喜歡獨一無二的妳來擁有。

＃La bouche rouge 香榭之吻唇膏

從內在唇膏就是採用純淨、天然的配方製作，並且在製程模具與包裝上，杜絕汙染海洋的塑膠微粒使用，製作出的每一支單品都是擁有高度的天然成分，並且添加三重液態黃金植物油脂，即使是霧面質地的唇彩，塗抹的每一瞬間仍然是呈現出高度絲滑柔順。

這次在顏色上推出多達18種色選，可以按照自己的需求挑選出霧面、緞面還是潤唇膏等款式，並且有8種皮革設計的包裝可以選擇，打造出一支專屬於自己需求的唇彩單品，一直愛用，並且能夠持續流傳給下一代。

＃嬌蘭 紅寶之吻高訂唇膏

提到頂級奢華的唇膏，那就一定得提到嬌蘭的紅寶之吻高訂唇膏系列，多達30種以上的色選可以挑，有霧面的絲絨、亮面的潤澤款，可以按照自己的需求挑選出最適合自己的唇色，以及喜歡的質地，讓人一秒就陷入選擇困難。

更厲害的是還有多達15款以上的彩殼可以挑選，有閃閃發亮的鑽飾、質感系皮革、絲絨等質料可以搭配，每一支唇膏彩殼更富有小鏡子，補妝完全不需要另外帶鏡子，直接打開就可以上妝，非常方便又好用。

＃迪奧 癮誘唇膏系列

迪奧的癮誘唇膏系列早就推出多年，一直都是品牌很經典的長賣款式，在今年春夏再度推出3款質感的外殼，包含鏡面的款式、休閒的牛仔布料以及粉嫩的藤編格紋皮革，可以按照自己喜歡的樣式，更換唇膏的外殼設計。

但比較可惜的是，癮誘唇膏系列並不是唇彩與唇膏殼分開販售，等於如果想要全新的3款質感外殼，須先買一支唇膏或是護唇膏，再加購外殼，會有兩個殼可以替換使用，距離環保還有一段路可以改變。