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珠寶課／上妝、噴香水後再戴珠寶　悉心收納永保如新

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▲▼ 珠寶保養 。（圖／公關照）

▲妝髮完成後佩戴珠寶較適宜，此為宋慧喬戴CHAUMET珠寶。（圖／CHAUMET提供）

閃亮亮的珠寶總讓人心花怒放，但珠寶可別光看外表，懂得它們的「內在」才是真本事。《ET FASHION》規劃了「珠寶課」，透過8篇文章，讓你輕鬆學會怎麼挑鑽石、選珍珠，還能知道哪些款式最受歡迎、連明星都愛戴，來吧，上課囉！

記者陳雅韻／專題報導

華麗珠寶需要悉心呵護，無論是佩戴、收納與保養都有學問，除了著重日常使用與收納方式，別忘了可定期將珠寶送回品牌進行專業的保養，才能永保寶石亮麗、戴得長長久久。

佩戴
寶石應避免接觸香水、肥皂、化學產品或化妝品，因此佩戴珠寶的最佳時機是噴完髮膠、塗抹乳霜或使用化妝品及香水後才戴上，此外，珠寶也要避免接觸水分或暴露於高溫環境。而搬移重物時，也先將珠寶卸下為佳，免於碰撞的危險。

▲▼ 珠寶保養 。（圖／公關照）

▲珠寶應收納在專屬的珠寶盒中，此為De Beers訂婚鑽戒。（圖／De Beers提供，以下同）

收納
鑽石、珍珠與各種彩色寶石的硬度均不同，因此存放時應將各種珠寶分開擺放避免刮花，最佳收納方式是置於原裝的包裝盒內，確保寶石不會磨損，也方便佩戴時辨識拿取，尤其是珍珠與其他寶石相較之下更富彈性，雖不易破碎卻容易因碰撞產生刮痕，即便是成對的珍珠耳環，也建議將兩顆珍珠分開收納。

▲▼ 珠寶保養 。（圖／公關照）

▲成對的珍珠耳環應單獨收納避免摩擦。（圖／MIKIMOTO提供，以下同）

保養
珠寶佩戴後，多少都有含酸性成分的汗水殘留在寶石上，最簡單的保養方法是使用軟柔乾布輕柔擦拭寶石後再收納，抑或以軟刷蘸取肥皂水，再輕輕擦拭珠寶並仔細沖洗，最後用軟布抹乾，但珍珠、祖母綠需要更加倍小心保養，因此定期將珠寶送回所屬品牌做專業清潔有其必要性，特別是經典的珍珠串鍊需注意串線狀態，避免讓線體產生鬆動現象，MIKIMOTO建議一至兩年定期回專賣店更換串珠的絲線，讓串鍊永保如新。

▲▼ 珠寶保養 。（圖／公關照）

▲De Beers一次性鑽石微粒拋光布。

▲▼ 珠寶保養 。（圖／公關照）

▲珍珠串鍊應定期回到專賣店更換絲線。

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關鍵字：

珠寶課, 珠寶, 保養, CHAUMET, De Beers, MIKIMOTO

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