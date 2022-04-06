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Jennie撞衫「泰國神顏」被打趴！　她炫腹裝超狂馬甲線逆天

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▲Jennie撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie（左）撞衫泰國「第一神顏」女星黛薇卡霍恩 。（圖／翻攝自IG）

記者鮑璿安／台北報導

南韓女團BLACKPINK成員Jennie是公認的時尚寵兒，日前出席法國時尚品牌Jacquemus大秀，穿著一身粉色格紋上衣搭配窄裙，頗有度假氣息。而近期泰國「第一神顏」女星黛薇卡霍恩（Mai Davika）也巧合穿著同款，有網友就認為， 「Mai身材太狂」、「Jennie很難不輸」。

▲Jennie撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie 3月份前往夏威夷看Jacquemus大秀，換上一身粉色度假裝扮 。（圖／翻攝自IG）

Jennie 3月時結束巴黎時裝周行程前往Jacquemus夏威夷大秀，為迎合度假氛圍的系列，特別換上品牌的全身粉造型，以短版上衣露出纖腰，搭配上收腰窄裙，很有夢幻洋娃娃氣息。然而極有辨識度的打扮，最近也出現在泰國神顏黛薇卡霍恩身上，她選擇同款上衣，不同的是搭配牛仔短褲，使得整體造型更加隨意俐落，而搶眼的逆天比例脫穎而出，一雙筆直長腿加上若隱若現的馬甲線相當逼人。

▲Jennie撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie撞衫 。（圖／翻攝自IG）

▲Mai露出姣好身材造型相當火辣。（圖／翻攝自IG）

其實Mai在IG上擁有超過1590萬粉絲，高人氣還受到GUCCI青睞成為品牌摯友，時尚魅力毋庸置疑。兩人罕見撞衫，也引發網友討論，不少人就認為Jennie屬於甜美風格，Mai則比較火辣，「Mai贏得輕輕鬆鬆」、「Mai撞衫本來就沒輸過」、「泰國神顏不是叫假的」。

關鍵字：

BLACKPINK, 撞衫, Jennie, Mai Davika

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