4月書單推薦！別做熱愛的事，要做真實的自己

文／職場人

4月常常被視為一個衝刺的月份，既是從年節的惰性甦醒，也常常是年度企劃專案、工作進度的過渡期，特別需要一些動力和能量，本月的書單推薦單元編輯一樣精選了10書籍，其中《我選擇勇敢：Google首位幕僚長的職涯高投報法則》、《全球人才搶著學！》、《練習被看見》等書都特別適合職場人閱讀，書中不只教你如何獲得晉升、朝夢想衝刺，還有如何在職場「正確表現」並被看見，滿滿的乾貨錯過可惜！

4月書單推薦1：《優雅反駁的技術》

忍一時卻愈想愈氣，但吵一架就代表贏了嗎？職場上你可以有情緒，但別忘了溝通的目的！第1本推薦的書單為《優雅反駁的技術：善用溝通標靶，練就批判思考，讓對方服氣又不傷和氣》，書裡將「溝通標靶」分為8圈，從最外圍的肢體、語言暴力，進展到最需要以實力見真章的有效說服，書中也逐一教戰並優化職場人的思考與溝通技巧。

4月書單推薦2：《我選擇勇敢》

「世界不會為你準備位子，但你可以自己拉把椅子。」你渴望改變人生或有所建樹嗎？身邊沒人理解你大膽無畏的雄心壯志嗎？第2本推薦的書單為《我選擇勇敢：Google首位幕僚長的職涯高投報法則》，書中指出不論起點在哪，我們一定可以採取某些行動，讓自己離理想中的工作使命和目的更近一步，透過9個章節教你如何獲得晉升、朝夢想衝刺。

4月書單推薦3：《全球人才搶著學！》

第3本推薦的書單為《全球人才搶著學！密涅瓦的思考習慣訓練》，密涅瓦大學是一間成立不到十年就已經打敗哈佛等名校，成為全世界創新排名前三的大學，強調課堂上不教知識，而是將所有學習都定位在建立學生應對未知的思考習慣，而本書正是先帶職場人認識何謂密涅瓦的思考習慣訓練，主要的精髓又是什麼？

4月書單推薦4：《逆向工程，你我都能變優秀的祕訣》

我們都以為邁向成功只有兩條路：一是靠天資、二是靠努力練習。其實，職場人還有第三條成功之道——逆向工程！第4本推薦的書單為《逆向工程，你我都能變優秀的祕訣：全球頂尖創新者、運動員、藝術家共同實證》，想成功做到逆向工程，就必須看穿潛藏在顯眼表面下的關鍵結構，例如：品嚐一道菜餚就能推敲出烹調方法、聆聽一首美妙歌曲就能分辨和弦排序、看一部驚悚片就能掌握敘事脈絡，這種能力你也可以擁有！

4月書單推薦5：《別做熱愛的事，要做真實的自己》

第5本推薦的書單為《別做熱愛的事，要做真實的自己：一本重新思考人生與工作的改變之書》，作者艾希莉．史塔爾（Ashley Stahl）從一個小小的廣告助理，成為美國五角大廈的專案主管，還曾開創了營業額500萬美金的網路事業，這位《富比士》職涯專欄作家將用真實故事，告訴職場人11個人生轉向超前思維，例如：切莫低估任何談話對象、別做熱愛的事，做真實的自己。

4月書單推薦6：《練習被看見》

如果你做得到100分，為什麼要讓主管看起來只有60分？第6本推薦的書單為《練習被看見：在別人看不到的地方努力，在別人看得到的地方閃閃發光》，職場最致命的不是你的能力不夠，而是沒有存在感、無法被看見，透過本書提及的20個觀點，拒絕在工作上浪費不必要的時間，一起得體地向外界展示自己的能力和價值，這才是職場裡需要的「表現」。

4月書單推薦7：《Happy Stress 壓力是進化你大腦的「武器」》

如何不讓壓力奪走你的腦力？負面壓力造成危機，但正面壓力卻是轉機！第7本推薦的書單為《Happy Stress 壓力是進化你大腦的「武器」：頂尖人士都知道！腦科學實證的掌握壓力「甜蜜點」方法》，本書分享如何將壓力化為助力，透過實證研究分享大腦的4個進程，如果職場人也被壓力所擾，不妨參考這本書不著重在減少壓力讓心情變愉快，而是學會怎麼善用壓力促使我們成長。

4月書單推薦8：《鬆綁你的焦慮習慣》

暢銷書《原子習慣》說明微小習慣能帶來長遠改變，但更重要的是在建立好習慣之前，你應該先戒除壞習慣！第8本推薦的書單為《鬆綁你的焦慮習慣：善用好奇心打破擔憂與恐懼的迴圈，有效戒除壞習慣的實證法則》，當你釐清自己的焦慮習慣迴圈，就能了解為什麼自己會被困在擔憂與恐懼的循環之中，進而利用大腦的獎勵網絡來擺脫這個惡性循環。

4月書單推薦9：《給存股新手的財富翻滾筆記》

投資不該佔據太多時間，如果你是領死薪水的平凡上班族，工作忙起來連上廁所都沒空的話，哪有額外心力看盤買股做價差呢？第9本推薦的書單為《給存股新手的財富翻滾筆記：最適合小資族的「金融股543規律」，用薪水4萬輕鬆打造年收股息20萬！》，按照543規律提前規畫，每天只要花不到5分鐘關心股市，也可以靠存股滾出「有選擇」的人生！

4月書單推薦10：《誰說我的狼性，不能帶點娘》

第10本推薦的書單為《誰說我的狼性，不能帶點娘？！職場生存剛柔並濟的27個善良心智力量》，作者唐玉書20年換了22個工作，不是定性不夠而是永遠不畏挑戰，「不害怕走出熟悉的環境，堅信當舒適圈擴展到宇宙無敵大時，走到哪裡都舒適自在」，書中有27則職場智慧物語，從溝通、人際到管理的心法祕訣通通有，讓職場價值與戰鬥力up！up！up！

Source：博客來

【延伸閱讀】

1月書單推薦｜每天1改變，做到致富的原子習慣

3月書單推薦｜歲月靜好是有價格的，好好生活也是有門檻的！

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！