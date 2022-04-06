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孫芸芸女兒超短裙秀逆天筷子腿　屁股蛋露出網驚呼：褲子呢？

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記者王則絲／台北報導

名媛孫芸芸女兒廖思惟（Trinity）經常在IG上分享生活點滴，豪不吝嗇上傳美照，很認真經營社群。近日廖思惟便Po出一組美照，只見她穿著一件白色洋裝清新出遊，但裙子長度卻是超級短，尤其是一蹲下，不只整雙腿，連屁股蛋也露出，性感破表的造型讓粉絲們看了都驚呼：「褲子呢？」

▲廖思惟 。（圖／翻攝自IG）

▲廖思惟 。（圖／翻攝自IG）

▲孫芸芸女兒廖思惟上傳近日出遊美照。（圖／翻攝自IG@trinityliao）

孫芸芸女兒廖思惟目前人在澳洲讀書，南半球氣候夏季正進入尾聲，擁有姣好身材的她，經常大方秀出一雙逆天筷子腿，這回也不例外，日前廖思惟造訪水晶景點遊玩，以一身清涼打扮開心出遊，她身上僅穿著一件長度及臀的短洋裝，隨性地踩著小白鞋，並背著粉色Lady Dior手袋點綴穿搭亮點，美腿再次亮相。

▲廖思惟 。（圖／翻攝自IG）

▲孫芸芸女兒廖思惟上傳近日出遊美照。（圖／翻攝自IG@trinityliao）

只不過這回廖思惟身上的洋裝特別的短，幾乎是一般人上衣的長度，當她蹲下與愛心水晶石頭拍照時，更是連屁股蛋都不經意露出來，火辣程度破表的造型讓粉絲們都看傻了：「姐姐，太短了啦」、「你也太瘦了吧」、「這個腿也太細！」、「最近流行褲子卡在屁股縫嗎」，還有人直問：「褲子呢？」，而廖思惟也親自回應她其實有穿褲子，只是褲子太短、衣服太長剛好遮住了。

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關鍵字：

孫芸芸女兒, 廖思惟, Trinity

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