《華燈》七仙女＋寶寶妝髮全公開！80年代流行外翻法拉頭、粗平眉

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

近幾年討論度最高的台劇非Netflix《華燈初上》莫屬，劇中相關內容也都成為熱搜話題，這次化妝指導陳怡俐Yili就在IG公開了劇中主要角色的妝髮設定，帶大家重回復古80年代，也與《美麗佳人》分享了當中點滴。

設計角色妝髮最困難的事情是？



陳怡俐Yili：要忠實呈現80年代的「年代感」，卻又要符合現代人的審美觀，在中間抓到平衡很重要，比如顏色的運用，像以前眼影除了大地色之外也很流行鮮豔的色彩，這次我們眼影顏色以大地、灰、黑色為主，但有些角色在不同時期會用橘色或紅色或紫色來暈染眼窩，但最重要的是我們強調了「眼線」，利用上下都匡起來的眼線製造圓眼帶出濃濃的復古感，而且這樣也能突顯演員們的眼神。

另一個能帶出年代感的技巧，是同一場景中的其他的環境演員，我們會把她們的妝髮造型做的比較浮誇，藉此襯托出80年代的氛圍。

妝髮設定上難度最高的角色是？



陳怡俐Yili：林心如飾演的Rose媽媽。因為Rose媽媽性格比較強烈、會挺身而出保護別人，但心如過去多飾演溫柔婉約的角色，加上長相又甜美，除了服裝外，透過妝髮來強化雨儂的個性是一個很好的選擇。

劇中我們在她眼妝的暈染跟堆疊都有加重，像眼線除了匡圓之外有還加疊眼影暈染、眉型也化的比較平跟粗一點，另外口紅顏色的顯色度要夠，主要是用暖色調的紅，為了帶出她個性中的熱情。





80年代妝髮重點一次看懂

陳怡俐Yili也在IG分享，「華燈初上的時間背景設定在1988年，是台灣正式解嚴之後，經濟發展快速資訊流通無阻，美劇、日劇、港劇風靡全台，當時偶像明星的造型，就成為流行的趨勢，女明星流行外翻法拉頭、高角度瀏海、大波浪捲、羊毛捲…等等髮型，跟髮型比妝相對很統一，標榜濃眉大圓眼，霧面底妝、修容式斜腮紅、強調唇線的亮面口紅、眼線要上下都匡起來強調圓眼，唯有眼影分兩派，一派是大地色眼影，一派紅、藍、紫、綠等鮮豔眼影，這都是那個年代是最經典的流行風格。」

簡單條列80年代妝容重點



1.霧面底妝

2.略平的粗眉

3.眼影暈染微倒勾來創造深邃的眼窩

4.眼線要上下匡起來製造大圓眼

5.修容式的斜腮紅

6.口紅是亮面質感且強調唇線的豐唇

簡單條列80年代髮型重點



1.高層次長捲髮的法拉頭

2.中層次短髮的法拉頭

2.高角度半屏山

3.空氣瀏海

4.蓬鬆中分髮

5.羊毛捲

6.冬菇頭、電棒頭、油頭

「而『光』七仙女的妝髮也是以這些元素為依據來設計，造型指導有明確要求妝髮要復古華麗但不能俗艷，所以我們選擇大地色系眼影，讓眼線成為帶出年代感妝容的主角，而略粗的平眉跟現在流行的野生眉相去不遠，只差在沒有那麼刻意強化的毛流感。而80年代的口紅則是還沒發展出霧面質感，所以劇中女性都用亮面質感的口紅，而關於斜刷式的腮紅，則是有刻意弱化了一點點，為了比較符合現代的審美標準。」

《華燈初上》8位主要角色妝髮設定全公開



1.羅雨儂（Rose、蘿絲媽媽）／林心如飾演

羅雨儂在劇中是一位直來直往、樂於助人以及講義氣的角色，她喜好分明做生意也豪爽乾脆，不拘小節的風格用自己認為好的方式去照顧別人，讓人心中都能感受到如陽光照拂一般，熱情且溫暖。對於感情更是奮不顧身，以致遭到背叛與陷害，都無法理解其原因。

雨儂日常妝容，略微加寬演員本身的眉毛，為了還原80年代的粗平眉，大地色眼影暈染眼窩，眼線用深咖啡色上下匡起來，搭配玫瑰色、桃紅色和紫紅色系的口紅。頭髮則是披肩長捲髮，側分低角度的瀏海，帶出熱情且浪漫的感覺。

雨儂的上班妝容 ，用比日常妝深1度大地色眼影，大面積的細細暈染並加上深巧克力色眼影堆疊，讓眼睛輪廓更深邃，眼線改用黑色眼線筆上下匡起並微微暈染出層次，刷上橘紅色系修容式腮紅，依穿著搭配紫紅色、紅色或橘紅色調的口紅。

雨儂上班的髮型，側分高角度半屏山瀏海，加上浪漫法式長捲髮，右側耳上頭髮夾起來，再配上亮眼的髮夾裝飾，而為了與左側的半屏山平衡，在右側的額頭上刻意留下一小撮頭髮捲成的羊毛捲，是這個髮型畫龍點睛的地方，除了展現雨儂用心打扮注重小細節外，最重要的是能帶出滿滿的年代感。





2.蘇慶儀（蘇媽媽）／楊謹華飾演

慶儀是一位個用心且觀察入微的人，博學多聞興趣廣泛，美麗又溫柔婉約是人見人愛的媽媽桑。因為生長環境使然讓這角色對於任何人際關係都有扭曲且深沉的見解。

蘇慶儀日常妝容，運用謹華本身姣好的眉型條件來加以修飾，再加上大地色的眼影去輕輕的堆疊出層次，點綴上能帶出好氣色的粉膚色口紅。髮型的部分則是以長披肩為主，有時側分戴髮帶或綁公主頭。

慶儀的上班的妝，維持一樣的眉型，但眼影上除了用大地色輕輕的去做層次之外，再加上深一度的色號及大暈染的面積來加強輪廓，眼線是用咖啡色系上下匡起之後再細細暈染開來，淡淡的修容式腮紅，口紅選用暖色系的豆沙色及橘紅色系搭配。

慶儀上班的髮型，在瀏海區做成大S的弧度連結兩側外翻線條之後順著線條弧度綁出公主頭，髮尾則是彈性的大卷整體呈現溫柔婉約感。也會梳低的髮髻或是低馬尾，此時會將兩側頭髮梳蓬鬆半遮蓋耳朵，來展現從容有條不紊的優雅氣質。

3.季滿如（阿季）／謝瓊煖飾演

阿季在劇中的角色是個嗜賭成性，年紀稍大、無一技之長，也不是個細心的人，沒錢又欠下一身賭債。阿季原生家庭的樣貌、上班陪酒的樣子、同事間的相處，其實每個角色都充滿複雜性。因此阿季對錢及自身利益斤斤計較，頻頻使出各種小手段，讓人生氣又讓人可憐，是個很多面向角色。

為符合阿季在劇中的角色，妝容的設計是用比較色塊的方式來呈現她沒那麼細心的感覺，眼影及修容式腮紅也是比別人下手稍重一點，眼線的部分一樣以80年代的上下匡起的方式，大地色眼影暈染製造一些眼窩陰影，口紅則是以正紅跟桃紅調配。髮型是短版法拉頭，半屏山高角度配空氣瀏海，耳上兩側頭髮加強蓬鬆度，來表達阿季做事稍浮誇的設定。

季媽媽的妝，眼影用大地色大片暈染，並用藍紫色及黑色眼影來加強輪廓堆疊，黑色上下匡起來的眼線，橘紅色系的修容式腮紅，紅色、橘紅色口紅，呈現當家作主氣勢。

季媽媽的頭髮，是羊毛捲式的半屏山瀏海，並梳起包頭來，展現媽媽桑張狂的派頭。





4.百合（Yuri）／謝欣穎飾演

劇中百合白天當櫃姐晚上到酒店兼職，不願與人有過多交流的她有著獨善其身的性格，但也懂得自己的特色，還很了解酒客的心態，唯獨對愛情看不透。

讓百合在劇中白天與夜晚的造型拉出區隔，那頂妹妹頭假髮是關鍵，對百合而言那是夜晚 上班時的武裝。而寡言冷漠的角色設定，眼神就成為整體妝容的重點琢磨，話少眼神交流自然就會多一些。

百合在白天專櫃上班及日常妝容，眼影以大地色為主，用眼影暈染來拉長眼型輪廓，眼線上下匡起來的方式來加強妝感，頭髮則是高角度的半坪山，兩側收貼乾淨俐落來營造距離感。

晚上的妝，為了展現百合流動而懾人的眼神，咖啡色眼影製造深邃眼窩及拉長眼型，並刻意稍拉長的眼線及加強了她右眼下方原有的黑痣，用紫紅及暗紫來調配冷色調的唇色。

頭髮是「光」7美中唯一戴整頂假髮，線條簡單俐落，厚瀏海微微的剪出倒三角讓眉尾若隱若現，透露出神秘和冷豔氛圍，妝髮整體搭配起來，讓百合夜晚的武裝有距離感，卻也讓人無法抗拒她吸引力。





5.王愛蓮（Aiko愛子）／郭雪芙飾演

內心有點暗黑並帶有叛逆感的愛蓮，是個注重流行也愛打扮的大學生。愛蓮的大學生裝扮，是以80年代日本女星的髮型作為靈感，中分兩側高層次外翻法拉頭，偶爾戴上髮帶，搭配上粉嫩色系眼影，加一點內眼線及可愛有氣色的腮紅，亮亮的自然唇色，呈現女大生青春洋溢的感覺。

愛蓮在「光」時期的妝髮，是以咖啡色的眼影、上下匡起的眼線，淡淡的修容式腮紅，加上亮面的芭比粉色口紅。髮型則是以外翻高角度及空氣瀏海，加上單邊塞耳後夾上漂亮髮夾來設定，傳遞一種甜美青春無懼的感覺。

愛蓮 「Sugar」時期的妝髮，眼妝加淡淡紅色眼影在眼窩，黑色上眼線眼尾用深灰色微微拉長，下眼線咖啡色匡至眼頭，桃紅色的修容式腮紅，加上桃紅色系口紅，髮型的部分則是以捲起羊毛式蓬鬆鬈髮，呈現她內心與外型的大轉變，在光鮮亮麗中帶出暗黑的感覺。

6.李淑華（Hana花子）／劉品言飾演

來自偏遠漁村的淑華，心地善良且有義氣，處處為人著想很隨和又親切的女孩，但命運的波折讓她沒有安全感，遇到了蘿絲就像遇到浮木，真心跟隨蘿絲並全力支持她。淑華是個平時不搶風頭，但真遇到事情又會勇敢站出來捍衛的人。

淑華的日常妝是接近裸妝，沒有假睫毛沒有眼影的，淡淡的眼線及帶點氣色口紅，長直髮戴著髮箍或綁上公主頭，呈現一種鄰家女孩的感覺。

晚上妝的部分就以最標準的80年代妝髮來為淑華裝扮，大地色眼影、上下匡起來的黑色眼線及橘色修容式腮紅、化磚紅色飽滿的唇。高角度空氣瀏海的長直髮法拉頭，刻意把兩側髮吹的開一點誇張一點，來詮釋淑華生活中夜晚與白天的反差，以及她單純又複雜的內心狀態。





7.雅雅／江宜蓉飾演

雅雅在劇中是對數字極為敏銳的人，在日式酒店當會計，個性比較懦弱無主見，相對思緒也很單純，受到同事勸說後也轉職當酒店裡的小姐。

雅雅在會計時期的妝幾乎是素顏，沒有眼線也沒眼影，有化一點眉毛及自然潤色護唇膏，睫毛還是刷透明睫毛膏來定型而已，頭髮則吹順側分用髮夾夾起來，有留一些空氣瀏海。會計時期這麼樸素的裝扮，既符合人設也為轉換成小姐裝扮的雅雅製造出反差。

雅雅的酒店小姐時期，髮型是以空氣瀏海搭配半屏山高角度的短版髮拉頭。妝的部份，眼線是上下匡起來，眼影用大地色做第一層暈染，再用淡橘紅色堆疊於眼尾2/3處，刷起黑色睫毛膏，口紅用比較淡雅有透度的橘及紅色調配，橘粉色修容式腮紅。整體呈雅雅轉職後的生澀感。





8.寶寶／吳慷仁飾演

劇中寶寶角色造型設定為第三性公關。

寶媽媽的妝是以變裝皇后模式來處理，封眉並化20年代的妝感，這個妝完全是需要具有化秀場功力的化妝師 才能完成的，一般沒練過的化妝師可是很難化的出來這種感覺。寶媽媽的髮型，是蓬鬆精緻手推波浪的復古髮型呈現優雅與奢華。

而寶寶的日常妝也是以有妝感的女生來設定，勾勒清楚有角度的眉毛、咖啡色眼影暈染、修容式腮紅，以及有水光感的唇。寶寶的日常髮型，是復古手推波浪的油頭，加上後腦勺留了一條小辮子增加趣味感，追劇時可以特別留意髮型師的小巧思。

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