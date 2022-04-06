《社內相親》金世正好感妝容3重點　讓人想親的花瓣唇、珊瑚色出鏡率高

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Netflix熱播韓劇《社內相親》迎來大結局，不曉得大家看了這麼多集是否有注意到申夏莉的妝容呢？以下解析金世正甜美、清新的好感系妝容重點。

重點一：原生感底妝

近期韓國底妝講求看似肌膚原生質感的底妝，既不是明顯澎亮的水光感，也不是極霧面的妝效，而是服貼、自然，帶有點濾鏡感的妝效，也就是近期許多粉底新品所強調的。要上出這樣的妝感，建議在妝前的步驟就先進行校色、遮瑕，讓上出來的底妝可以更乾淨。

另外，比起需要沾濕的工具，建議選用乾式的海綿上妝，少量多次的輕拍、上勻，也能依靠海綿帶走多餘的底妝，或是選用乾淨的氣墊粉撲也是很不錯的選擇。

重點二：腮紅位置和層次

最近在看韓劇時，會發現明顯的粉嫩色系頰彩又重回到流行趨勢上，成為妝容的重點，但申夏莉這個角色的妝容更強調的是整體的和諧性，因此腮紅在選色上並沒有那麼鮮豔。

常以珊瑚色調的粉、橘色系等偏暖調的色系為主，在劇中時而大面積暈染，宛如融入膚色般的自然好氣色；有時也會上在顴骨、眼下左右的位置，讓整體看起來更有精神。

重點三：搭配色系的花瓣唇

上述有提到腮紅色系的選擇，在劇中彩妝師會挑選同樣色系的腮紅和唇彩，藉以呈現整體妝容想要展現的風格，舉例來說：在約會時會選用偏粉嫩的色系；普通上班的畫面則以偏橘色系為主。

申夏莉的唇妝都是偏霧面且由內而外的漸層，也就是韓系唇妝手法中常見的花瓣唇，除了唇中央顏色較為明顯外，可以運用手指、棉花棒、唇刷等工具暈染到有點超過唇線的位置，讓妝容更有層次。

同場加映：不出錯色選珊瑚調

仔細看就能發現，在申夏莉身上最常出現的色調就是春夏非常常見的珊瑚色系，申夏莉的妝容不強調眼影、也沒有大亮片，眼妝也是淡淡的修飾加上乾淨的睫毛，珊瑚粉、珊瑚橘成了申夏莉腮紅和唇色的首選，日常、百搭又能展現甜美的氛圍，用於頰彩和口紅上非常好駕馭，是很經典、百搭的色選。

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