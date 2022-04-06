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12星座4月運勢！摩羯賺錢運非常好、雙魚桃花很多

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

這個月份很容易被工作搞得一團亂，被打亂的時候就容易心浮氣躁，提醒你每個人時間管理方式不一樣，務必要找出一套你自己的生活準則，在面對工作事項的時候，孰輕孰重你記得要排好先後順序，畢竟因為急性子使然，有時候順序是你自己打亂的，那就會造成你自己的麻煩，本月份的交際活動非常活絡，記得善用你的風趣幽默，將可以拉近與人之間的距離，特別是在你很需要幫助的時候，感情分配時間只需要拿出一部份，拿出你的熱誠拿出你的笑臉，相信對你來說溫度會提升你的快樂值。

金牛座 4.21~5.20

本月份的花費似乎有些多，無論是生活上的固定支出，或者是工作上的器材用具，乃至於到了情緒上的花費，加總起來好像會讓你喘不過氣，倒也不會！因為工作上的發揮十分理想，只要抓住小細節，抓穩大方向即可，要提醒的是，無論在對下或是對上的關係，請注意同理心原則，有時候你雞婆點，不要讓自己顯得漠不關心，它就是一種良好態度的表現；感情運勢上，如果在工作有一起合作的機會，對你來說是非常有幫助的，記得在朋友之間的交際，有時候會因為一些無心的話語而觸發糾紛，要特別小心。

雙子座 5.21~6.21

本月份會遇到一些壓力，因此你會顯得心情難耐，但是請忍下來，這些學到的東西絕對都是你的養分，它可以讓你下次再面臨到同樣事情時，處理得會更快，對上對下的關係絕對是雙子座本月份要特別注重的一個環節，因為無論是上面跟你說的話，你要特別仔細聽之外（因為他會跟你現實利益相關），乃至於對下或是對平行同事面的合作也十分重要，交際上面多屬無益，所以雙子座真的應該減少玩樂，一些吃喝玩樂只會消耗你的錢財，特別是在金錢很緊的時候，你更要用在刀口上。

巨蟹座 6.22~7.22

本月份感情是你最大的亮點，即便你想自由自在，你這種相處的緣分會為你幫不少的忙，朋友之間、感情之間，逮住機會就可以往前進一步，工作上一定要勇敢的做一個神力女超人／超人，練習承擔與學習，特別記得工作中，專業上要精益求精，千萬不要停下腳步，這個月有時候因為心境上的快樂會讓你顯得有點懶散，記得緩下來的時候隨時要讓自己趕快調整到最佳狀態，每一天遭受什麼挫折、什麼難題、什麼困難解決之後，隔天出門之前一定要調整到歸零的正常狀態，如果能讓EQ保持平衡值，相信你的發揮會很有影響。

獅子座 7.23~8.22

本月份的工作上要保持企圖心，不過該休息的時候一定要休息，因為你是本月份最容易有一些運動傷害、意外傷害的，當然保持這樣的平衡是一件好事，對你的身心來講都有幫助，玩樂上該去的應該去，但影響到睡眠作息的千萬不要，因為你要花更多的時間在賺錢，朋友之間你會聽到非常多的意見，那麼八卦可以參與，它是一種聽取資訊的來源，不過你要請益別人的時候，一定要記得一個原則：好勝心使然，你一定要提醒自己，只有第一名才能教你怎麼成為第一名，獅子座面對朋友的篩選也要用這句話告誡自己。

處女座 8.23~9.22

首先要注意的問題是在投資上，很多人想賺額外的金錢，也因此很冀望於其他的收入，但是一定要小心，不要踩錯了坑，處女也許會聽別人建議去做投資，但是你自己還是要學會相關的知識，對你來說才有真實的幫助，在本月份情緒性消費也非常多，但這個月份的金錢收入並不是太理想，工作上的時候有一些雜事會干擾你的進度，所以務必先把私事處理好，才能有好心情面對正事，堅持力很重要、信心很重要，記得要把你整體的想法勇敢堅定的說出來。

天秤座 9.23~10.22

這個月你會覺得，一切事情都對你挺好的，人也對你挺好的，但你一定要記得，認清事情的一體兩面，因為天下絕對沒有白吃的午餐，在金錢財運上，特別有這樣的狀況出現，所以要特別小心；在面對事、面對人的時候，不要被一些忽然冒出來的情緒所影響，有一些你平常不喜歡的人事物發生時那種感覺又油然而生，但是記得不要影響判斷，會成功的人、能力強的人，不論他多討厭，你都應該跟這樣的人一起合作，或是參考他做事的方式，對你來說幫助比較大，反之，真的沒幫助的人即使感覺再好，就把他當朋友，純玩樂就好。

天蠍座 10.23~11.21

本月份面對職場時，嘴閉上傾聽會比開口說話更有人緣，這個意思就是說，你可能會製造出一種劍拔弩張的氣氛，那是因為話鋒太利，記得，如果不懂得怎麼收斂語言的藝術時，那就不要事事都參與其中，少講話就可以幫助到自己，在人際關係的相處一定要記得以柔剋剛的道理，天蠍是一個很容易濺血的星座，情緒一來就要跟別人爭得你死我活，也許面對工作的時候，爭贏了對你有利，但是如果面對朋友相處、感情相處，有時候爭贏反而是種傷害，一定要不斷的提醒自己記得不要用EQ左右你的行為。

射手座 11.21~12.21

本月份放低姿態絕對不是一種恥辱，你不需要隨時都維持一種武裝很強的樣子，這樣才能讓人家幫助你，工作上記得互動很重要，互相禮讓對方說話也很重要，有時候你不要搶急搶快，你可以聽到對方想要表達的意思，對你來說工作畢竟是團體的，它的進展會順利許多，有些時候在工作以外的相處，你不要看不起一些拍馬屁的人，因為拍馬屁有時候也是一種幫助自己的能力，所以是告訴你，儘管再不喜歡的一些言語或是做法，你應該還是學一些起來，因為在適當的時候，你必須要使用出來，在面對另一半感情生活的時候，更要記得拍馬屁是很重要的。

摩羯座 12.22~1.20

本月份你的表現非常活躍，特別是在社交之中你是閃閃發亮，但也因此有時你會顯得八面玲瓏，但是有點虛的感覺，對人家來說並不會有好印象，你記得實在最重要，有時候面對工作上的做事，不一定要面面俱到，有時候不要要求那麼多，放過自己一些煩惱也就不會那麼多，感情上的相處，其實多聽少說就是會調整你們關係的一個方式，賺錢運氣上非常的好，所以也要做好自己的投資，可以為你賺來意外的收穫，身體上面一定要養好，靠作息調整你的睡眠，不要總是帶著黑眼圈用不好的心情做事，那麼你的應變能力也會變差喔。

水瓶座 1.21~2.20

本月份的耐性要用在對人上面，要多練習一些介紹—例如去介紹自己多跟人溝通，那麼你在人群中才會發光，在面對工作時記得一個原則：明爭暗鬥其實到處都有，如果你真受不了的話，你還不如回家躺著，然而你要工作賺錢，你要交際為自己拓展路，也因此這部分的耐心是必須的，你還不如多練習一些功夫去觀察人，相信聰明的你是懂得解讀的，感情上，你倒是可以花些時間跟對方多提問、也多告訴對方答案，只要有互動就能升溫，千萬不要懶，而事業運記得要花些時間多做投資，偏財的收入不亞於正財，你應該積極些。

雙魚座 2.21~3.20

本月份面對職場，記得要先管好自己的事，再去理其他人的閒事，因為那些不是你的，累積的成績／績效也不會是你的，那麼在感情的相處上，你再喜歡獨立也要記得適時的依靠一下，這樣對對方來說，跟你的互動會更有感覺！在人群關係之中，本月份的桃花是很多的，細心敏感的你其實應該察覺的到，但是行為上顯得有些不夠積極，本月份正偏財雙雙理想，只要你分佈50/50的心力，相信你兩邊都可以有收穫。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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