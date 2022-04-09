眼線要畫上揚還是下垂？拍張「正面照」從一比例看出最適合自己的眼線

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你的眼線是上揚派還是下垂派？一般來說上揚眼線較符合高冷、性感的形象，下垂眼線則偏向柔和、可愛感。但除了想特別營造的形象之外，也可以從「眼型」找出自己比較適合的眼線類型，而該如何判斷？掌握一個簡單好懂的判斷方法就對了。

判斷眼型就看「眼白的比例」

要判斷自己的眼型很簡單，先拍一張自己的正臉照或正臉面向鏡子，以眼頭至眼尾連成一條直線，觀察眼白上下的比例。上半部眼白較多的話適合下垂眼線，下半部眼白較多的話則適合上揚眼線。以名人為例的話，IU、秀智等屬於上眼白比例較多；而Jennie、泫雅、李聖經等則屬於下眼白比例較多。

上眼白比例較多，適合下垂眼線

眼白上半部比例較多的意思就是，以眼型來說上緣會較為圓潤且突出，因此畫下垂眼線能讓整體視覺更平衡。





下眼白比例較多，適合上垂眼線



相反的，下半部眼白比例較多的類型，通常眼型下緣會有向下且較大的弧度起伏，上揚的眼線也就更適合這類型的眼型。





當然也可以依自身喜好來畫眼線



但難道上半部眼白較多的眼型就不能畫上揚眼線嗎？當然還是可以的！舉例來說，請夏、宣美等人屬於上半部眼白較多的類型，但為了符合自身較強烈的風格，妝容大多以上揚眼線為主，而為了讓眼型更適合上揚的眼妝，通常會在眼下三角區塊加重妝容，或是在眼下使用遮瑕膏，讓整體眼妝更向下延伸也更適合上揚眼線。





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