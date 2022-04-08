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肖戰出道5年成精品寵兒！ Gucci、Tod’s集齊3大品牌代言人

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

2016年以X玖少年團成員出道，同時肖戰也跨足戲劇的演出，隨著2019年陸劇《陳情令》上檔，出色的演技擄獲戲迷的關注，從此紅遍整個亞洲，也因為這部戲，肖戰成為精品牌的新寵兒，沒多久就開啟人生第一個時裝週的時尚體驗，邀請他出席的，正是誕生於義大利佛羅倫斯的Gucci。

Gucci

2019年9月的米蘭時裝週，肖戰受邀出席Gucci 2020春夏時裝大秀，光從秀場外聚集大批肖戰的粉絲來看，不難知道肖戰當時的魅力有多大，也因此，Gucci簽下肖戰的代言合約，同時，肖戰還為Gucci 2021新推出的Gucci Link To Love珠寶系列拍攝形象照。

【時尚檔案】肖戰出道5年精品合作不間斷！ Gucci、Tod’s、奢侈腕錶3大品牌代言人

Tod’s

2021年5月，來自義大利的精品集團Tod’s，宣佈陸劇男神肖戰成為品牌最新代言人，兼具歌手與演員的多重身份，加上沉穩、內斂的紳士魅力，與Tod’s品牌形象不謀而合，確實肖戰的影響力不容小覷，只要是肖戰同款的包包、鞋履，都讓粉絲掃購一空，達到供不應求的盛況。

Zenith真力時

同一年，瑞士腕錶品牌Zenith 敲響與肖戰的合作大門，獻上全球品牌代言人的合約，這也是肖戰身上所擁有的第三個精品合作，期望藉由他的知名度與帶貨力，締造更驚人的銷售成績。

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Gucci, Tod’s, 肖戰

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