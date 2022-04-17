春夏「個性極簡風」單品推薦　炫腹短版上衣搭配一雙厚底涼鞋不出錯

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

將簡潔色調穿上身，為自己自在，戴上棒球帽，換上一雙舒適鞋履，今年春夏不妨以隨興卻深具質感的簡約風格展現自我。

造型解析

Burberry 運用大地同色系作為造型主色，營造出溫暖舒適的風格，春夏鞋款選擇一雙厚底涼鞋搭配會是不錯的選擇。

Chloé 秀上一系列運用西裝外套搭配的造型範例，春夏可以在西裝套裝中以內搭短版背心露出腹部肌膚，用「炫腹」技巧展現性感魅力。

也可以像 Salvatore Ferragamo 2022 春夏系列的秀上示範，運用同色系背心與寬鬆長褲，並用頭巾、絲巾作為配件點綴，打造舒適宜人的簡約風格。

除了上述的簡約風格，妳不妨也可以大膽地嘗試 New Norcome 風格，在既定的簡約風格中融入混搭元素，像是螢光上衣、腰鍊、球鞋或穆勒鞋，保持簡單舒適原則，呈現屬於自己的個性風格。

也可以極簡到底，只用一件特殊剪裁的短袖上衣搭配羅馬娃娃鞋，但越簡單的東西越困難，重點是單品的質感與剪裁一定要仔細選擇，才能展現造型質感。

編輯單品推薦

▲（左）Dior Mesh 白色棉質漁夫帽，NT$39,000、（右）FENDI 白色短版西裝外套，NT$56,000



▲（左）H&M 蕾絲嵌花長褲，NT$999、（右）Louis Vuitton 厚底球鞋，價格店洽



▲（左）CELINE 草編圓形側背包，價格店洽、（右）MSGM 拼接細節運動鞋，NT$12,800



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