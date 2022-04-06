孫藝真4套婚紗行頭揭密！與玄彬緊牽手好幸福　

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

知道全亞洲的粉絲都在等，孫藝真、玄彬搶在世紀婚禮舉辦前，搶先在社群發佈兩人事先拍攝好的婚紗照，由於疫情在韓國尚屬不明朗的情況，因此，兩人婚禮選擇不公開的方式進行，僅會邀請至親好友、家人一同觀禮，不過婚禮前，玄彬透過經紀公司發佈2張婚紗照，也再次證明孫仙跟玄彬真的相當寵愛粉絲們。

孫藝真、玄彬婚紗照

孫藝真、玄彬釋出的婚紗照，展現截然不同的氛圍、風格，其一是孫藝真穿著婚紗女王 Vera Wang 的仙氣白紗，不對稱的袖子設計，紗裙內還有刺繡蕾絲點綴，只能說孫仙不愧是孫仙，玄彬則是穿著Tom Ford白色西裝搭配黑色皮鞋，宛如白馬王子的化身，這個同框的畫面會不會太美。

另一套孫藝真選擇黎巴嫩婚紗品牌 Elie Saab，以細膩的手工製作，受到各國名人們的青睞，孫仙婚紗照中的這套細肩帶白色婚紗，上頭點綴層層堆疊的刺繡花朵，加上歐逆笑開懷的開心神情，應該不難知道孫藝真有多幸福，玄彬則穿著白色西裝外套搭配黑色西裝褲，看起來十分紳士。

孫藝真婚禮婚紗

全球的粉絲等待許久，玄彬、孫藝真的世紀大婚終於來臨，除了婚禮前釋出的婚紗照，在結婚典禮上，受邀賓客紛紛記錄下屬於兩人幸福的時刻，孫藝真大婚當日的婚紗正式曝光，在玄彬身旁的她，穿得是婚紗女王Vera Wang所設計的仙綠色蕾絲雪紡紗婚紗，這是品牌的2020年春夏婚紗系列，一襲刺繡蕾絲禮服外罩著同樣色系的雪紡紗裙，真的是只有孫仙才有辦法駕馭的仙氣禮服。

孫藝真婚紗還有它

在孫藝真、玄彬大婚之日，一直與孫藝真友好的義大利時尚品牌Valentino也特地發文祝賀兩人，同時公開孫仙早先所拍攝的2022秋冬形象照，穿著品牌高級訂製系列的白色蕾絲禮服，搭配乾淨的包頭造型，就好像在拍婚紗照般美麗動人。

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