Lisa也戴上！超過10款「精品耳骨夾」推薦　最低8千起就能收

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

耳環、戒指或項鍊？說到近期最受矚目的時髦珠寶樣式，答案其實是耳骨夾／耳扣／耳掛。它的獨特吸引力來自即便沒有耳洞也能駕馭，而且從耳骨、耳廓、到耳垂都能夾，比起耳環更是多了一份氣場。

Boucheron

系列Quatre，也就是法文的數字4的意思，最初於2004年推出，是Boucheron寶詩龍以總店建築元素為靈感，藉著別緻金工重現羅緞直線刻紋（Grosgrain）、鑽石圈（line of Diamonds）、雙圈同心圓（Double Godron）和巴黎飾紋（Clou de Paris）的時髦設計。系列當中的一款耳扣，則是將原先的羅緞直線刻紋或鑽石排列刻紋以鏤空方式呈現。

Bulgari

於2020年7月正式接下Bulgari寶格麗全球代言頭銜的Lisa，不論是從IG po出的私下穿搭或出席公開活動，都可看到她時常戴上Bulgari經典的B.zero1與Serpenti一同出鏡，呼應Lisa「人間芭比」可帥可性感的風格。而寶格麗推出的B.zero1系列耳骨夾也成為她早先在Blackpink最新專輯發表記者會上，珠寶首飾穿搭的亮點。Bulgari這一款耳骨夾，揉合了玫瑰金、白K金、黃K金與黑色銠金屬，小小一件展現了品牌不怕不對襯、撞色、混合材質的特色，說它是年最火時髦單品也不為過，（四色金耳骨夾，售價約NT$50,000。）

Chanel

創意不斷的香奈兒，可以說是擁有最齊全耳骨扣／耳夾款式的精品珠寶品牌了，不論是從Coco Crush，再到Bouton de Camélia山茶花系列都有推出相關作品。而2020年Coco Crush全新一字型雙色耳骨扣更是不能錯過：正面看似兩個混色耳扣，背面則藉著部份鏤空結構透視皮膚。（白K與Beige米色金鑲鑽耳扣，售價約NT$145,000。）

De Beers



De Beers Dewdrop系列在2020年10月推出四款新品，其中包含一款18K白金耳骨夾，是De Beers繼Horizon耳骨夾後，所推出的第二款耳骨夾設計，沒有耳洞也能隨心駕馭。

▲Dewdrop系列耳骨夾，售價約NT$50,000；Horizon系列耳骨夾，售價約NT$33,000。



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如果日常穿戴的樣式無法滿足你，追求更加耀眼貴氣的作品，包括Boucheron、Cartier、Piaget、Tasaki也都有頂級珠寶耳掛可以選擇。另外，Louis Vuitton (路易威登) 與Piaget Rose系列也備有「耳環耳夾耳鍊」的特殊造型

MIKIMOTO

Mikimoto去年釋出全新系列珍珠、鑽石打造的6款Ear Cuff耳骨夾，光是圖片就超生火，不論男女駕馭起來時髦度都不在話下！包括三款珍珠款式與三款鑽石款，入手售價從台幣8千元起跳。

▲（左）MIKIMOTO粉紅金珍珠耳骨夾 18K粉紅金，搭配日本Akoya珍珠（尺寸約5.50mm），參考價格NT$19,000、（右）MIKIMOTO鑽石耳骨夾 18K白金鑲嵌鑽石約0.13ct，參考價格NT$40,000

▲（左）MIKIMOTO雙環珍珠耳骨夾 純銀搭配日本Akoya珍珠（尺寸約6.50mm），參考價格NT$8,000、（右）Mikimoto珍珠耳骨夾 純銀（鍍黑銠）搭配日本Akoya珍珠（尺寸約6.00mm），參考價格NT$9,000

▲（左）Mikimoto Dinner Ring系列珍珠鑽石耳骨夾 18K白金鑲嵌鑽石約0.15ct，搭配日本Akoya珍珠（尺寸約3.00mm），參考價格NT$42,000、（右）Mikimoto Dinner Ring系列鑽石耳骨夾 18K白金鑲嵌鑽石約0.17ct，參考價格NT$44,000



Mikimoto Cherry Blossom系列2022年春季新品上市：承襲著日本Akoya珍珠和18K粉紅金為主導元素，呈現出小巧精緻的櫻花輪廓，優雅可愛的氣息實在太討人喜歡！除了耳環、吊墜項鍊等新作品，一款花型線條勾勒的耳骨夾，更以時髦度和搭配性，值得納入年度許願清單。

▲（左）Mikimoto Cherry Blossom系列耳骨夾18K粉紅金，參考價格NT$17,000、（右）Mikimoto Cherry Blossom系列花形珍珠耳環 18K粉紅金，搭配日本Akoya珍珠（珍珠直徑約：約6.00mm），參考價格NT$44,000



▲Mikimoto Cherry Blossom系列花形珍珠鑽石耳環 18K粉紅金鑲嵌鑽石總重約0.07克拉，搭配日本Akoya珍珠（珍珠直徑約：約6.50mm），參考價格NT$63,00



▲（左）Mikimoto Cherry Blossom系列花形珍珠墜鍊 18K粉紅金鑲嵌鑽石總重約0.05克拉，搭配日本Akoya珍珠（珍珠直徑約：約6.00mm），參考價格NT$63,000、（右）Mikimoto Cherry Blossom系列花形珍珠長墜鍊 18K粉紅金鑲嵌鑽石，搭配日本Akoya珍珠（珍珠直徑約：約6.50-7.75mm），參考價格NT$142,000



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