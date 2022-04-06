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BIGBANG新歌MV造型一次看！GD彩虹長髮好帥、T.O.P太空裝大有來頭

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記者王則絲／台北報導

南韓天團BIGBANG於4日推出新歌《Still Life》（봄여름가을겨울，春夏秋冬），時隔四年回歸形成轟動，新歌一發布迅速佔據各音源榜，MV也在短時間內突破兩千萬觀看數，除了勝利外的四位成員G-Dragon、T.O.P、太陽、大聲分別演繹四季主題，短短3分鐘MV造型很有看頭，不只GD的彩虹長髮超搶戲，T.O.P的太空兔子裝更大有來頭。

▲Bigbang MV造型。（圖／YT截圖）

▲BIGBANG睽違四年推出新歌《Still Life》。（圖／翻攝自IG）

GD在時尚圈有著不可抹滅的崇高地位，在歌曲中代表的是夏天，他換上一頭彩虹顏色的長髮，成為最大亮點，先是穿著復古西裝，接著換上藍色以及豹紋的外套，完成他獨特的亮麗搖滾風，共通點是身上掛滿了個人品牌Peaceminusone的雛菊飾品，和代言精品CHANEL的元素。

▲Bigbang MV造型。（圖／YT截圖）

▲Bigbang MV造型。（圖／YT截圖）

▲Bigbang MV造型。（圖／YT截圖）

▲GD MV造型。（圖／MV截圖）

T.O.P在歌曲中很明顯代表的是冬季，他以一身前衛的白色套裝站上外太空的雪地場景中，一身來自韓國新銳設計師品牌KANGHYUK的服裝，其實是以「安全氣囊」拆解、重組而成的衣服，來頭不小，此外他還戴著有些暴力氣息的兔子面罩，營造詭譎的氣氛，拿下面罩回眸的一幕，也似乎是代表與YG解約的他，與大家正式的告別。

▲Bigbang MV造型。（圖／YT截圖）

▲Bigbang MV造型。（圖／YT截圖）

▲T.O.P MV造型。（圖／MV截圖）

太陽代表的是春季，以往多以短髮造型出現的太陽，新歌當中難得是讓瀏海披下額前，多了的是一分溫柔，他先是穿著BALENCIAGA的牛仔套裝，接著中間換上黑色亮片衣，尾聲再換上另一套Rick Owens的白色羽毛外套，在一片黃花海中特別閃耀。

▲Bigbang MV造型。（圖／YT截圖）

▲Bigbang MV造型。（圖／YT截圖）

▲Bigbang MV造型。（圖／YT截圖）

▲太陽MV造型。（圖／MV截圖）

大聲的造型一出也引發討論，及肩的復古捲髮讓許多網友第一秒都聯想到Rain。大聲於歌曲中代表的季節是秋天，他穿著Raf Simons的黑色印花大衣演唱，修身剪裁勾勒挺拔身材，並在胸前別了數個胸針，其中「I’m a mess」的標語特別搶眼。

▲Bigbang MV造型。（圖／YT截圖）

▲Bigbang MV造型。（圖／YT截圖）

▲大聲MV造型。（圖／MV截圖）

關鍵字：

Bigbang, GD, TOP, 太陽, 大聲, Still Life, MV

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