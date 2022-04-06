fb ig video ETtoday search mobile

香奈兒抵制俄羅斯「海外買包不能帶回國」　中國是例外

>

▲▼莫斯科街頭的香奈兒商店。（圖／達志影像／美聯社）

▲莫斯科街頭的香奈兒商店。（圖／達志影像／美聯社）

記者鮑璿安／外電報導

精品聲援烏克蘭，CHANEL（香奈兒）先前關閉俄羅斯門市之後，傳出連海外的俄羅斯國民也買不到香奈兒，不過依舊有例外，根據外媒《WWD》報導，有中國大陸的銷售助理指出，當地門市沒有要求對俄羅斯顧客簽署任何聲明，也就是並未拒絕俄羅斯顧客的消費。

香奈兒因應最新的歐盟制裁法律，內容是「禁止直接或間接向俄羅斯的任何自然人或法人，實體或團體銷售、供應、轉讓或出口奢侈品」。一名俄羅斯室內設計師日前表示，自己前往阿聯酋購物中心的香奈兒精品店購物，因俄羅斯人身份被拒絕銷售。也有海外俄羅斯人指出，香奈兒要求她簽署一份文件，承諾她不會將購買的產品帶到俄羅斯，也不會在當地佩戴。

▲消費者排隊買精品,LV,香奈兒。（圖／路透社）

▲香奈兒。（示意圖／路透社）

不過卻傳出在中國是一例外，一名中國大陸的銷售助理指出，當地的俄羅斯顧客不需要簽署任何聲明，也就是照樣可以買包不受影響。品牌面對該爭議，進一步向外媒《WWD》表示：「我們目前正在努力改進這種方法，對於可能造成的任何誤解，我們深表歉意，歡迎我們所有的客戶，無論他們來自哪裡，是香奈兒的首要任務。」其實自 3 月初以來，包括Louis Vuitton、Hermès和 Chanel 在內的奢侈品公司已經暫時關閉了俄羅斯門店，以應對不斷升級的局勢。

關鍵字：

香奈兒, CHANEL, 俄羅斯, 烏克蘭

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

孫芸芸穿「露腰裝」身材不科學

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

卡地亞三環戒拉長竟變成耳環

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

高檔吃到飽「饗饗」進軍新北宏匯

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

李敏鎬代言FENDI　中分捲髮帥炸

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

爆準！「手機鎖定畫面」秒測內心寂寞指數

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

勇敢追愛！給女孩的4個中肯建議：好的愛情是勢均力敵

Somi保養秘訣大公開

Somi保養秘訣大公開

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

TIFFANY籃球1.6萬元！想打嗎？

2022神級唇彩新品　一次全看

2022神級唇彩新品　一次全看

ET Fashion

推薦閱讀

比168更簡單的「53535」瘦身法！　女生實測半年狂瘦15公斤

比168更簡單的「53535」瘦身法！　女生實測半年狂瘦15公斤

「晚婚更幸福」星座Top 3 ！　冠軍被動久了，一等到就是真愛

「晚婚更幸福」星座Top 3 ！　冠軍被動久了，一等到就是真愛

金世正50ml超大瓶香水直接放包包　最愛清新水果香甜氣息

金世正50ml超大瓶香水直接放包包　最愛清新水果香甜氣息

無印良品降價25%有感！必買TOP 5　熱賣「無選別年輪蛋糕」50元有找 這三大星座專出「寶藏男」！NO.1可靠又掏心掏肺的對待愛人，當然必追 BMW X5嬰幼兒推車9800元→4380元　還原度超高、還能自我操控必敗 別讓「小事」毀了好印象　3個儀容小細節「男生最有感」 孫芸芸女兒超短裙秀逆天筷子腿　屁股蛋露出網驚呼：褲子呢？ 朴敏英其實是隱藏版女鞋頭！私服腳上穿的全是入手難度五顆星的限量鞋 Jennie撞衫「泰國神顏」被打趴！　她炫腹裝超狂馬甲線逆天

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面