香奈兒抵制俄羅斯「海外買包不能帶回國」　中國是例外

▲莫斯科街頭的香奈兒商店。（圖／達志影像／美聯社）

記者鮑璿安／外電報導

精品聲援烏克蘭，CHANEL（香奈兒）先前關閉俄羅斯門市之後，傳出連海外的俄羅斯國民也買不到香奈兒，不過依舊有例外，根據外媒《WWD》報導，有中國大陸的銷售助理指出，當地門市沒有要求對俄羅斯顧客簽署任何聲明，也就是並未拒絕俄羅斯顧客的消費。

香奈兒因應最新的歐盟制裁法律，內容是「禁止直接或間接向俄羅斯的任何自然人或法人，實體或團體銷售、供應、轉讓或出口奢侈品」。一名俄羅斯室內設計師日前表示，自己前往阿聯酋購物中心的香奈兒精品店購物，因俄羅斯人身份被拒絕銷售。也有海外俄羅斯人指出，香奈兒要求她簽署一份文件，承諾她不會將購買的產品帶到俄羅斯，也不會在當地佩戴。

▲香奈兒。（示意圖／路透社）

不過卻傳出在中國是一例外，一名中國大陸的銷售助理指出，當地的俄羅斯顧客不需要簽署任何聲明，也就是照樣可以買包不受影響。品牌面對該爭議，進一步向外媒《WWD》表示：「我們目前正在努力改進這種方法，對於可能造成的任何誤解，我們深表歉意，歡迎我們所有的客戶，無論他們來自哪裡，是香奈兒的首要任務。」其實自 3 月初以來，包括Louis Vuitton、Hermès和 Chanel 在內的奢侈品公司已經暫時關閉了俄羅斯門店，以應對不斷升級的局勢。