微風母親節Breeze Pay加抽25000點，回饋達200%　微醺瑜珈邀請媽媽動起來

▲微風母親節重重優惠會員賺很大，還有抽獎活動讓會員超有感。（圖／業者提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

一年一度的母親節即將來臨，為了孝敬媽媽一年的辛勞，微風推出會員回饋，消費滿額直接送出萬點點數，還能加碼抽更多點數回饋、SAMSUNG手機好禮之外，多款珠寶新品、美妝新櫃與輕奢好物，搭配微風積點禮遇會員專屬酬賓點數回饋、來店禮、滿額禮、尊榮禮、銀行禮等多項好康優惠，趁現在購入絕對是最佳選擇，再帶媽媽去高樓層頂級餐廳吃美食看風景，最不一樣的時尚母親節只要跑趟微風，面子裡子全部都搞定！

▲微風廣場（左）Cartier AGRAFE玫瑰金鑽石戒指，價格店洽；（右）BVLGARI-B.zero11 Mini 18K玫瑰金項鍊，推薦價62,800元。

5館齊發，會員回饋點數賺滿滿

微風母親節回饋超有誠意，微風廣場即日起至4／20期間推出化妝品、保養品當日單筆消費滿3,000元贈3000點會員點數優惠。微風信義、微風松高、微風南山即日起至5／8，當日單筆消費達門檻，高級珠寶、手錶、3C產品滿3萬元贈1萬點；國際精品滿1萬元贈1萬點；國際名品、流行名品、服飾、家居滿5,000元贈5000點（微風松高時尚家居滿10,000元贈5000點）；流行運動、化妝品、香氛保養、微風atré及微風松高全館滿3,000贈3000點（特定櫃位除外）。

微風南京至5／8期間全館(微風超市、餐飲、部分品牌除外)滿3,000元贈3000點、1F珠寶滿10,000元贈5000點。即日起至4／20期間，微風積點禮遇會員使用Breeze Pay結帳單筆消費滿5,500元，即刻享200%回饋無上限之外，還可參加線上登記抽25000點，撒點數不手軟，讓會員邊買邊賺！(每會員限回饋乙次)

此外微風信義、微風松高、微風南山力挺綠色經濟，在4／22至4／24期間，指定櫃位包括化妝品、鞋履、雜貨等單筆消費滿3,000元以上，加碼贈300點，鼓勵消費者多購買可回收、低汙染、省資源的綠色環保商品。

▲（上）微風南山atré JINS 4／7至5／8購買指定環保素材眼鏡、墨鏡享9折優惠；（下）微風松高 Starbrands 環保包裝優油矯色洗護組，原價2,160元，特價1,700元。

時尚照、微醺瑜伽活動超誘人，還有滿額抽回饋有感

不僅有滿滿點數回饋，針對會員活動也是超夠看，不僅獨家還很時尚，即日起至4／20期間微風廣場當日累計消費達1萬元，可登記拍攝韓式證件照拍攝，還能由微風女神宋蘋恩提供專業彩妝服務；即日起至4／16期間，微風南京也推出當日累計消費達5,000元以上，即可至3F贈獎處或微風南京臉書粉絲專頁報名人像水彩創作，都是有錢也難買到的體驗。

▲微風廣場「照亮妳的美」證件照拍攝活動，限量30名。

▲微風南京花繪女神體驗課程，限量30名。

微風南山即日起至5／8微風積點禮遇會員於指定專櫃，當日單筆消費滿6,000元，即可獲得抽獎機會1次，有機會抽中SAMSUNG多款手機好禮；另外在4／24前，女性微風積點禮遇會員於微風信義、微風松高、微風南山當日當館館內消費滿3,000元，還可參加玩美女神加碼抽，獎項包括購物袋、隨行果汁機、VORNADO迷你翻轉循環扇等實用又好看的小禮都有機會拿。

▲微風南山 滿額限定抽獎 -GALAXY S22 ULTRA。

▲完美女神加碼好禮抽，（上）微風會員購物袋、VORNADO迷你翻轉循環扇；（下）隨行杯果汁機。

此外，微風APP享樂券獨家上架「拳擊有氧」、「Wine Yoga 微醺瑜珈」等體驗課程，不但紓壓還能讓身體變美好，千萬不要錯過4／14至4／24期間，替自己或家人報名，讓身心都完美。

▲微風會員APP享樂券-壓力OUT! 拳擊有氧新體驗。

▲微風會員APP享樂券-Wine Yoga 微醺瑜珈。

獨家、新品全上架，母親節禮物就是潮

主打精品、珠寶名錶的微風廣場，集結Cartier、PIAGET、BOUCHERON、BUCCELLATI、FRED等品牌，為母親節檔期也有滿滿新品上架，簡約細緻、經典百搭款全都有；微風南京則主打「好好放鬆」，電動按摩床、寢具組與按摩椅，適合工作與家事辛勞的母親。

▲微風廣場PIAGET-Possession系列 珍珠母貝 紅寶石腕錶，推薦價493,000元。

▲微風南京AX電動按摩調整床單人，原價158,000元，特價126,400元。

▲微風南京HOYACASA-六星級天絲被套四件組，原價32,500元，特價6,980元。

在信義區的微風南山、微風松高、微風信義3館，則不能放過時尚單品與美妝新櫃，信義新品牌BIOEFFECT推出璀璨極光限定版，現省近4,000元，Maison Crivelli 千鹽玫瑰淡香精、2022限量蒂姆沃克杜桑攝影集也都獨家登場；南山則有Off-White、alexanderwang、GENTLE MONSTER等最潮單品；松高則祭出Vine vera白藜蘆醇仙粉黛亮白修護套裝，現省超過1萬元超優惠。

▲微風信義新櫃BIOEFFECT 璀璨極光限定版，原價18,500元，特價14,750元。

▲微風信義1010 SELECT-Maison Crivelli 千鹽玫瑰淡香精，推薦價6,800元；獨家diptyque 2022限量蒂姆 沃克杜桑攝影集，推薦價3,400元。

▲微風南山alexanderwang Maquess水鑽logo緞面包，推薦價26,800元；Off-White™ Monogram印花丹寧漁夫帽，推薦價11,100元。

▲微風松高獨家 Vine vera -白藜蘆醇仙粉黛亮白修護套裝，原價51,999元，特價36,000元。

▲微風松高JORDAN WMNS JORDAN SERIES ES 推薦價2,700元。

此外，微風信義、微風南山還有多間熱門高樓餐廳推出母親節限定套餐，包括微風南山「新葡苑四十六」5月母親節限定套餐，推薦價3,280元，澎湃餐點加上高空美景，絕對讓媽媽過一個難忘母親節。

▲微風南山-新葡苑四十六 0501-0508母親節限定套餐，推薦價3,280元。

▲微風信義Sea To Sky Seafood &Bar 頂級奢華海鮮料理，是Smith&Wollensky Taipei最新姊妹品牌，適合母親節嚐鮮。